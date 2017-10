Heynckes om Bayern-comeback: Jeg skylder klubben meget

Jupp Heynckes til pressemøde i Bayern. Foto: MATTHIAS BALK / Scanpix Denmark

Veteranen blev mandag præsenteret som Bayern Münchens træner. Han skal føre klubben til endnu et mesterskab.

I sidste uge kom det frem, at 72-årige Jupp Heynckes ville forlade tilværelsen som pensionist og blive cheftræner for Bayern München for fjerde gang.

Mandag holdt klubben pressemøde, hvor veteranen forklarede sine bevæggrunde for at vende tilbage, fire et halvt år efter at han stoppede i klubben.

- Jeg skylder FC Bayern meget. Klubben var springbrættet i min karriere. Det er en af årsagerne til min beslutning, siger Jupp Heynckes ifølge klubbens Twitter-profil.

Jupp Heynckes, der afløser fyrede Carlo Ancelotti, blev for første gang cheftræner for Bayern München i 1987, og han har siden trænet holdet i tre omgange.

Senest fra 2011 til 2013, hvor han sluttede af med at vinde Champions League samt det tyske mesterskab og den tyske pokalturnering i sæsonen 2012/2013.

Jupp Heynckes har trænet et hav af klubber i en trænerkarriere, der begyndte for snart 40 år siden i Borussia Mönchengladbach, hvor han som spiller var en stor stjerne.

I udlandet har han blandt andet trænet klubber som Real Madrid, Athletic Bilbao og Benfica.

I Tyskland har han - ud over Bayern München - stået i spidsen for blandt andre Gladbach, Bayer Leverkusen og Schalke 04.

Nu skal han forsøge at få Bayern München op på førstepladsen i Bundesligaen, som klubben har vundet fem sæsoner i træk.

Klubben har 14 point for syv kampe og er nummer to med et minus på fem point i forhold til topholdet, Borussia Dortmund.

I Champions League-gruppespillet fik Bayern München for nylig en lussing med et 0-3-nederlag ude til franske Paris Saint-Germain.

- Trods situationen i øjeblikket er jeg fortrøstningsfuld omkring, at holdet snart vil vise et andet ansigt.

- Det er min opgave at forme et hold, der kan vende det. Jeg har en klar plan for det, og jeg ved, hvordan jeg skal gøre det.

- Det er vigtigt, at spillerne igen får troen på egne evner, siger Jupp Heynckes, der tre gange har gjort Bayern München til tysk mester.

Trænerens første opgave bliver en hjemmekamp mod Freiburg lørdag i Bundesligaen.