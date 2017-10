Island klar til VM for første gang

Island er klar til VM. Foto: Scanpix / Scanpix

Island sikrede sig med en 2-0 sejr over Kosovo kvalifikation til VM for første gang i landets historie.

I mange år har Island været at regne for en fodboldminiput, men med mandagens 2-0-sejr over Kosovo skal ø-nationen med de 335.000 indbyggere være med ved VM i Rusland til sommer.

Sejren betyder nemlig, at Island vinder kvalifikationsgruppe I foran Kroatien, Ukraine, Tyrkiet, Finland og Kosovo.

Det er anden gang i træk, at Island kvalificerer sig til en slutrunde. Holdet debuterede ved EM i Frankrig sidste år ved overraskende at nå frem til kvartfinalen efter blandt andet at have slået England ud.

Landets anden slutrundebillet blev sikret i en uskøn kamp i Reykjavik.

I store dele af første halvleg var det ikke til at se, at Island på papiret var storfavorit mod Kosovo, der blot har fået et enkelt point i de ti kvalifikationskampe.

Den noget tamme affære var fattig på chancer, og derfor kom Gylfi Sigurdssons 1-0-mål ud af det blå fem minutter før pausen.

Everton-midtbanen modtog bolden på kanten af feltet, og med en snedig dribling bragte han sig selv alene igennem og omsatte sikkert muligheden.

Både de islandske spillere og fansene på det udsolgte stadion smed nerverne og brød ud i stor jubel.

I det islandske mål kom Randers-keeper Hannes Halldorsson ikke for alvor på prøve, selv om Kosovo i begyndelsen af anden halvleg havde optræk til chancer.

I stedet blev opgøret så godt som lukket efter 68 minutters spil med målet til 2-0, og på ny var Gylfi Sigurdsson arkitekten.

Denne gang spillede han sin holdkammerat Johann Berg Gudmundsson fri tæt under mål, og han kunne ubesværet sende bolden i nettaget.

Derfra var det nærmest cruise control for Island frem mod slutfløjtet, der medførte et stort fyrværkerishow.

Kroatien sluttede på andenpladsen i gruppen, da holdet vandt 2-0 på udebane over Ukraine i en direkte duel om andenpladsen - og en potentiel førsteplads, hvis Island havde dummet sig.

Andrej Kramaric blev Kroatiens store helt med to mål i anden halvleg. Først scorede han på et hovedstød, og dernæst fordoblede han føringen med venstrebenet.

I gruppens sidste kamp spillede Finland og Tyrkiet 2-2. Brøndbys Paulus Arajuuri var blandt de finske målscorere.