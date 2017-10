Italien sikrer sig playoff-seedning

Italien sikrer sig seedning. Foto: MAX ROSSI / Scanpix Denmark

På sene mål sluttede Spanien og Italien VM-kvalifikationen af med sejre over henholdsvis Israel og Albanien.

Italien sikrede sig hertil aften seedning til de altafgørende VM playoff-kampe, efter kvalifikationsgruppe G mandag aften blev afgjort.

Allerede inden sidste spilledag stod det klart, at Spanien tager den direkte VM-billet fra kvalifikationsgruppe G, mens Italien må ud i playoffkampe om en plads ved VM i Rusland næste sommer.

Disse lande er klar til VM 2018 Nigeria

Egypten

Iran

Japan

Saudi-Arabien

Sydkorea

Rusland (vært)

Belgien

Polen

Tyskland

England

Spanien

Island

Serbien

Mexico

Costa Rica

Brasilien Slutrunden får deltagelse af i alt 32 landshold.

Men de to fodboldstormagter formåede trods alt at mande sig op til at slutte gruppen af med forventede sejre. Omend de blev af den knebne slags.

Italien vandt 1-0 ude over Albanien, mens Spanien sejrede med samme cifre i Israel.

Begge nationer måtte dog vente længe på målene.

Antonio Candreva scorede det enlige mål for Italien med 17 minutter tilbage, mens Spaniens sejr blev en realitet på Asier Illarramendis scoring 14 minutter før tid.

Spanien slutter med 28 point, mens Italien opnåede 23 foran Albanien med 13.

I gruppens sidste kamp vandt Makedonien med 4-0 hjemme over Liechtenstein.