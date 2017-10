Kjær har ikke brug for 'raketvidenskab': Dem skal vi undgå

Hvis landsholdet havner blandt de useedede hold, kan Italien eller Portugal blive modstander i playoff.

Efter pointtabet til Rumænien søndag aften er det stærkt tvivlsomt, om fodboldlandsholdet er blandt de fire hold, der bliver seedet i playoff-lodtrækningen 17. oktober.

Skulle Danmark havne blandt de useedede, kan hold som Italien eller europamester Portugal blive en barsk forhindring på vejen mod VM, så det er ikke underligt, at anfører Simon Kjær håber på lidt lodtrækningsheld.

- Det er jo ikke raketvidenskab, at dem vil alle helst undgå.

- Jeg vil mene, vi har en god chance for at gå videre, uanset hvem af de øvrige hold vi trækker, siger Kjær.

Han er irriteret over Rumæniens sene udligning, der betyder, at det først efter de øvrige kampe mandag og tirsdag står klart, hvilket seedningslag Danmark ender i.

- Det er ikke længere i vores hænder, og det er ærgerligt og lidt unødvendigt.

- Vi skal være glade og stolte over at være i playoff, men vi skal stadig lære. Når vi havde sat os i en situation, hvor vi selv kunne afgøre, om vi skulle seedes, er det selvfølgelig lidt irriterende.

- Nu kan vi egentlig bare sætte os ned og vente på nogle resultater og vente på lodtrækningen, siger Simon Kjær.

På onsdag runder landsholdet et år som ubesejret. Kaptajnen understreger, at skuffelsen over 1-1 mod Rumænien ikke overskygger de mange fremskridt, der har været de seneste 12 måneder.

- Vi er hele tiden vokset som hold. Vi manglede lidt kynisme mod Rumænien, men ellers har vi været kyniske i vores spil, siger Simon Kjær.