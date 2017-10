Löw nedtoner forventninger efter perfekt VM-kvalifikation

Joachim Löw i Tysklands VM-kvalifikationskamp mod Azerbaijan. Foto: KAI PFAFFENBACH / Scanpix Denmark

Tysklands landstræner roser sine spillere for at have bevaret koncentrationen i hele VM-kvalifikationen.

Ti kampe. Ti sejre. Færdigt arbejde.

Sådan kan man kort opsummere Tysklands indsats i kvalifikationen til VM i fodbold.

De regerende verdensmestre var ikke uventet helt suveræne i gruppe C, og efter søndagens 5-1-sejr over Aserbajdsjan sluttede Tyskland med 30 point og en målscore på 43-4.

Tysklands landstræner, Joachim Löw, advarer dog mod at tro, at sejrene over Nordirland, Tjekkiet, Norge, Aserbajdsjan og San Marino betyder tysk uovervindelighed ved VM-slutrunden i Rusland næste år.

- Man begår en fejl, hvis man bruger denne kvalifikation som kriterium.

- Det har været en super præstation, men andre modstandere venter ved VM, siger Joachim Löw til Det Tyske Fodboldforbunds (DFB) hjemmeside.

Landstræneren, der har stået i spidsen for det tyske landshold siden 2006, lægger dog ikke skjul på sin glæde over, at hans hold har vundet samtlige ti kampe i VM-kvalifikationen.

- Ti sejre i ti kampe viser, at holdet hele tiden har bevaret koncentrationen. Det kan man ikke bare tage for givet, siger Joachim Löw.

Uanset hvad kommer der dog til at hvile et stort forventningspres på Tyskland ved VM næste år.

Tyskerne er som minimum nået frem til semifinalen ved de seneste seks slutrunder i VM- eller EM-regi.