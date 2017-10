Randers FC præsenterer underskud på tre millioner

Randers FC under dagens træning med træner Ricardo Moniz. Foto: Bo Amstrup / Scanpix Denmark

For første gang i fem år måtte selskabet bag Randers FC præsentere et regnskab med røde tal på bundlinjen.

Selskabet bag superligaklubben Randers FC, Randers FC Holding A/S, kunne mandag præsentere et underskud på 4,8 millioner kroner for regnskabsåret 2016/17.

Af underskuddet tegner fodboldselskabet Randers FC A/S sig for tre af de tabte millioner, hvilket stemmer overens med forventningerne.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Driften af Randers FC A/S var på forhånd budgetteret til et underskud i underkanten af tre millioner kroner. Sådan blev det, og det er acceptabelt - især fordi vi i løbet af året har investeret i ressourcer der styrker forretningen fremadrettet, siger formand Svend Lynge Jørgensen.

Han betegner det samlede underskud i Randers FC Holding A/S på 4,8 millioner som ikke tilfredsstillende. Det er første gang i fem år, at selskabet givet underskud.

Omsætningen var i 2016/17 på 75 millioner kroner, mens egenkapitalen var på 47 millioner kroner ved regnskabsårets udgang.

Regnskabsåret sluttede, inden indeværende sæson i Alka Superligaen begyndte. 11 kampe inde i sæsonen ligger Randers sidst i tabellen.