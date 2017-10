Randers FC smider 'vellidt assistent' på porten

Peter Enevoldsen (med ryggen til) er også fortid i Randers FC. Foto: Bo Amstrup / Scanpix Denmark

For fire dage siden sagde Randers FC farvel til cheftræner Ólafur Kristjánsson, og nu er assistenten også færdig.

En markant skikkelse må sige farvel til sit job som assistenttræner i superligaklubben Randers FC.

Efter bare ni måneder i jobbet har den kronjyske klub ophævet kontrakten med Peter Enevoldsen, det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Peter Enevoldsen har ydet en god indsats for Randers FC og har været vellidt af alle i huset. For han er en fyr, der forstår at sprede glæde på sin vej med sit gode humør. Men med ny cheftræner og nye vinde, så har vi vurderet, at vi skal have bygget noget helt nyt op i trænerteamet, og derfor siger vi farvel til Peter og en stor tak for indsatsen, for den har ikke fejlet noget, siger Randers FC's direktør, Michael Gravgaard.

56-årige Peter Enevoldsen blev hentet til klubben fra SønderjyskE i starten af året, hvor han fik en kontrakt frem til sommeren 2019.

Efter sommerpausen har Randers kun formået at hente syv point i 11 kampe, og derfor endte det med, at Ólafur Kristjánsson i torsdags stoppede som cheftræner for Superligaens bundprop.

Den 53-årige hollænder Ricardo Moniz blev i stedet hentet ind, og nu skal han i første omgang have hjælp af klubbens chefscout og analytiker, Rasmus Bertelsen.

- Det nye ansigt i trænerteamet bliver et kendt ansigt, for Rasmus Bertelsen har sagt ja til at hjælpe vores nye cheftræner på plads og glider derfor ind i trænerteamet som first team coach. Med Rasmus i trænerteamet er der bygget bro mellem de mange nye ansigter og det kendte stof i Randers FC, for Rasmus kender hver en afkrog af Randers FC, uddyber Michael Gravgaard.

Trænerteamet består udover Ricardo Moniz og Rasmus Bertelsen af den anden assistenttræner Morten Eskesen, Performance Manager Thomas Rostgaard Andersen og målmandstræner Erik Boye.