Thomas Delaney nomineret til tysk sprogpris

Thomas Delaney har gjort sig bemærket i Tyskland med en sjov udtalelse. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Werder Bremen-spilleren kan vinde prisen for årets udtalelse i tysk fodbold efter sjov bemærkning i foråret.

Landsholdsspilleren Thomas Delaney er en af fire nominerede til en tysk sprogpris.

Delaney kan vinde prisen for årets udtalelse, når Det Tyske Akademi for Fodboldkultur afholder et gallashow 20. oktober.

Werder Bremen-spilleren har gjort sig bemærket i Tyskland med en sjov udtalelse, efter at den danske midtbanespiller i april scorede et hattrick i en 5-2-sejr over Freiburg.

Det hører sig normalvis til, at fodboldspillere får udleveret kampbolden, når de har scoret et hattrick.

Men Delaney fik ikke bolden med sig hjem efter sejren over Freiburg, og det fik ham på finurlig vis til at stille spørgsmålstegn ved, om han overhovedet havde scoret hattrick.

- Nej, jeg har ikke fået bolden med mig.

- Jeg må hjem og se, om det står på wikipedia, sagde danskeren.

Thomas Delaneys træner i Werder, Alexander Nouri, er også nomineret. Det samme er den tidligere Borussia Dortmund-træner Thomas Tuchel samt Schalkes fans.

Da prisen for årets udtalelse senest blev uddelt, vandt FC Kölns træner Peter Stöger.

Det skete efter en kamp mod Hannover, hvor danske Leon Andreasen havde taget hånden til hjælp i forbindelse med en scoring, uden at dommeren greb ind.

- Jeg tilbød linjedommeren mine briller. Men også det bed han ikke mærke i, sagde Peter Stöger.

Sprogprisen er blevet uddelt siden 2006. Vinderen modtager en check på 5000 euro som skal doneres til et almennyttigt formål.