Dansk landshold modtager pris

Kvindelandsholdet har tirsdag modtaget en feministpris. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Kvindelandsholdet i fodbold er blevet hyldet for at kæmpe for ligestilling. EM-sølvvinderne har modtaget Suzanne Gieses Mindelegat.

Harder, Nadim, Troelsgaard og resten af kvindelandsholdet er blevet hædret med feministprisen Suzanne Gieses Mindelegat.

EM-sølvvinderne roses for at have øget interessen for kvindefodbold, ligesom kampen for bedre vilkår også nævnes som en væsentlig årsag til, at kvindelandsholdet blev fejret tirsdag aften.

- De er et storslået hold, der står sammen. De er solidariske, og de giver sig ikke. Den position, kvindelandsholdet indtager nu, vil påvirke fodboldpiger og –kvinder i generationer fremover, siger Ditte Giese, der er en del af legatkomiteen, i en pressemeddelelse.

Siden EM-sølvet i sommer har kvindelandsholdet kæmpet en hård kamp for at få en ny landsholdsaftale med DBU. Den seneste aftale udløb den 5. september, og først efter aflysningen af en landskamp og flere dages træning uden om DBU landede parterne en delaftale dagen før den første kamp i VM-kvalifikationen.

- Vi er selvfølgelig meget stolte over, at komiteen for legatet peger på os. Det er en kæmpe ære og et stort skulderklap for alle os spillere på landsholde.

- Det varmer og styrker os endnu mere i vores arbejde og kamp for en ny kollektiv aftale. Derfor en stor tak for den fornemme hæder fra alle os, siger Simone Boye i en pressemeddelelse fra Spillerforeningen.

Konflikten mellem spillerne og DBU handler blandt andet om spillernes honorarer og vilkår, når de er samlet med landsholdet. Den største knast kredser dog om, hvor vidt det skal kunne tolkes i teksten, at DBU optræder som arbejdsgiver. Det er DBU ikke interesseret i, og i skrivende stund er konflikten stadig ikke løst.

Spillerne på kvindelandsholdet er meget glade for tildelingen og håber, at de snart kan få en permanent aftale på plads med DBU.

- Vi er jo stadig ikke i mål med en aftale med DBU, men vi kan skæve til vores norske naboer og se, hvordan forbund og spillere har fundet en fair løsning for både mænd og kvinder. Det bekræfter os i, at det, vi kæmper for, absolut er rimeligt og realistisk, siger Sanne Troelsgaard i pressemeddelelsen fra Spillerforeningen.

Suzanne Gieses Mindelegat har til formål at påskønne en person eller gruppe, som har udvist mod og konsekvens til at markere feministiske eller ligestillingspolitiske standpunkter i den offentlige debat.

