- Det vil være et dobbelt slag i ansigtet for Messi, hvis Argentina ikke kommer til VM

Messi og Argentina har langt fra haft den VM-kvalifikation, som de kunne have håbet på. Foto: EITAN ABRAMOVICH / Scanpix Denmark

Argentinas slutrundedeltagelse hænger i en tynd tråd før kampen mod Ecuador.

Et verdensmesterskab i fodbold uden Lionel Messi og Argentina kom tættere på i sidste uge.

Argentina spillede uafgjort for tredje gang i træk i den sydamerikanske VM-kvalifikation, da det kun blev til 0-0 hjemme mod Peru.

Nu mangler Argentina at spille en kamp ude mod Ecuador, og den skal vindes, hvis holdet som minimum vil være sikker på to playoffkampe om en VM-billet mod New Zealand.

Et nederlag til Ecuador vil formentlig sende Argentina ud af VM-ræset.

Stillingen efter 17 kampe: 1. Brasilien, 38 point 2. Uruguay, 28 point 3. Chile, 26 point 4. Colombia, 26 point 5. Peru, 25 point 6. Argentina, 25 point 7. Paraguay, 24 point 8. Ecuador, 20 point 9. Bolivia, 14 point 10. Venezuela, 9 point * De fire bedste hold går direkte videre til VM, mens nummer fem skal spille playoffkampe mod New Zealand om en billet til slutrunden.

Idéhistoriker og fodboldforfatter Asker Hedegaard Boye kalder det for en historisk fiasko, hvis Argentina fuldender nedturen og misser VM for første gang siden 1970.

- Det vil være en sensation, hvis ikke Argentina kvalificerer sig til VM.

- Når man er nede på kun én kamp, så er det et realistisk scenarie. Og det vil virkelig være en af de største fiaskoer i landets fodboldhistorie.

- Ikke alene kommer Argentina ikke med. Men Brasilien kommer med og kvalificerer sig i overlegen stil, siger Asker Hedegaard Boye.

Messi mod Maradona

Argentina har hyret Jorge Sampaoli som landstræner, men strategen har ikke knækket koden og fået offensive stjerner som Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain og Angel Di Maria til at sprudle.

- Der har været sådan en selvforstærkende effekt i denne kvalifikationsturnering. Man har ikke fået resultaterne, og så er man blevet grundstresset og nervøs.

- Fankulturen i Argentina er uden sidestykke i verden. Så det pres, der bliver lagt på spillerne, har været negativt på grund af de manglende resultater, forklarer Asker Hedegaard Boye.

For 30-årige Messi vil det måske være sidste gang, at han i karrierens bedste alder kan få slutrundesucces med Argentina og gentage legenden Diego Maradonas VM-guld i 1986.

- Det vil være et dobbelt slag i ansigtet for Messi, hvis Argentina ikke kommer med. Det er måske Messis sidste mulighed for at komme med til en VM-slutrunde.

- Det er Messis sidste mulighed for at opnå det med landsholdet, som Maradona gjorde. De er store i hver deres retning.

- For argentinerne betyder det bare enormt meget, om Messi har været med til at skaffe landsholdet en guldmedalje, som Argentina var så utroligt tæt på sidste gang, siger Asker Hedegaard Boye.

Han sammenligner Messis eventuelle VM på sofaen med Johan Cruyffs fravær i 1978, hvor Argentina vandt guld for første gang.

- Hvis man skal sammenligne med andre store spillere, der ikke har været med ved VM, så var Johan Cruyff ikke med i 1978, da Holland nåede frem til finalen.

Argentinas kamp ude mod Ecuador spilles natten til onsdag dansk tid klokken 01.30.