Frankrig er klar til at sikre Danmark en VM-seedning

De franske stjerner er klar til at vinde i aften, og det vil sikre en dansk seedning. Foto: NIKOLAY DOYCHINOV / Scanpix Denmark

Den franske landstræner, Didier Deschamps, fortæller, at de vil gøre alt for at tage en sejr mod Hviderusland og dermed sikre Danmark en seedning.

Danmark skal håbe på, at Frankrig slår Hviderusland tirsdag aften.

Så simpelt er det, hvis danskerne skal blive seedet til de vigtige play off-kampe til VM næste år. Hvis Danmark bliver seedet i lodtrækningen den 17. oktober, så bliver herrelandsholdet parret med en på papiret dårligere modstander i play off-kampene.

Der kommer til at være en vild atmosfære, og jeg vil gøre alt for, at vi får sejren Didier Deschamps, landstræner for Frankrig

På det franske landshold vil de i hvert fald gøre alt for, at de ender med en sejr og slutter øverst i gruppe A. Det vil give dem en førsteplads og er dermed direkte kvalificeret til verdensmesterskaberne.

Den store optimisme forud for opgøret er også at finde i de franske medier, hvor Le Parisien har overskriften: 'Frankrig - Hviderusland: Skuf os ikke, Les Bleus!', hvor de ligeledes skriver, at det er på tide at slutte godt af.

- Det er på tide at runde det her af, og det er muligt. Hele kvalifikationen har været meget mere begivenhedsrig end forventet, skriver avisen.

Jeg ville hellere spille en ubetydelig kamp, hvor det hele var afgjort, men vi er klar og beslutsomme Didier Deschamps, landstræner for Frankrig

- Det er på tide, at vi kommer os fra EM i 2016, hvor vi mistede magten i Europa. De blå er ikke sikre på noget som helst, men de vil kæmpe med alt, skriver La Parisien med en henvisning til 0-1-nederlaget til Portugal i EM-finalen sidste år.

Den franske landstræner, Didier Deschamps, er også klar til aftenens kamp, men han erkender, at den er blevet lidt mere spændende, end hvad han havde forventet.

- Vi har mulighed for selv at afgøre det nu, og det forbereder vi os på. Der kommer til at være en vild atmosfære, og jeg vil gøre alt for, at vi får sejren, siger Didier Deschamps til L'Equipe.

- Jeg er samtidig også spændt på kampen. Jeg ville dog hellere spille en ubetydelig kamp, hvor det hele var afgjort, men vi er klar og beslutsomme.

Frankrig og Hviderusland spillede 0-0 i den omvendte kamp for et år siden.

Dette er Le Parisiens bud på Frankrigs startopstilling i aften. Foto: http://www.leparisien.fr/

Disse hold er sikre på at blive seedet

Italien

Kroatien

Portugal/Schweiz (de mødes tirsdag i en kamp om førstepladsen - andenpladsen er sikret seedning)

Disse hold seedes ikke i play off-kampene

Nordirland

Grækenland

Irland

Hvis Frankrig går videre som gruppevinder, vil Danmark ryge i den øverste gruppe, mens Sverige eller Holland vil ende i den nederste gruppe.

Hvis Frankrig IKKE vinder Gruppe A, så vil Frankrig blive en del af den øverste gruppe, mens Danmark vil ende blandt de useedede hold.