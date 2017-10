Hareide glæder sig over seedning: - Vi kan slå alle

Åge Hareide er glad for, at Danmark er seedet til playoff-kampene. Foto: Martin Sylvest / Scanpix Denmark

Åge Hareide glæder sig over, at det lykkedes Danmark at blive seedet, når der skal trækkes lod til playoff.

Landstræner Åge Hareide kunne ikke lade være med at trække på smilebåndet, da Frankrig tirsdag aften besejrede Hviderusland og sikrede sig direkte adgang til VM i Rusland.

Årsagen var nu ikke, at 'Les Bleus' igen har kvalificeret sig til en slutrunde, men i stedet, at Danmark er blevet seedet til de playoffkampe, der venter landsholdet i november.

- Det er en kæmpe præstation, at spillerne er kommet tilbage og har hævet sig her i efteråret, hvor de har spillet sig frem til både playoffkampe og en seedning. Nogen gange skal der held til i fodbold, siger Åge Hareide til TV 2 SPORT.

Danmark spillede søndag aften uafgjort i Parken, efter Rumænien udlignede i kampens sidste minutter, selvom de var i undertal. Og derfor var landsholdet afhængige af andre resultater, hvis seedningen skulle i hus.

Og da Irland mandag aften besejrede Wales, så manglede Åge Hareide og landsholdet bare, at Frankrig gjorde arbejdet færdigt på Stade de France tirsdag aften.

- Jeg har ikke været nervøs, men jeg har været irritereret over, at vi lukkede et mål ind, når vi var i kontrol og i overtal mod Rumænien. Det måtte ikke ske. Men så er det dejligt, at vi kan få den revanche i dag, siger Hareide.

Hareides har ingen ønskemodstander

Det står nu klart, at Danmark kan trække Nordirland, Irland, Grækenland og Sverige, når lodtrækningen finder sted den 17. oktober.

- Det er svagere modstandere end de hold, vi kunne have mødt, hvis vi ikke var blevet seedet. Det er svære hold uanset hvad, men jeg anser de fire hold som modstandere, som vi kan slå - men også tabe til, siger Åge Hareide.

Med seedningen skal Danmark nu ikke frygte at trække modstandere som Schweiz, Kroatien og Italien, som Hareide gerne ville undgå. Det ønske er nu gået i opfyldelse på grund af den danske seedning - og derfor er der nu ikke nogen hold, som landstræneren vil undgå.

- Det er forskellige hold. Alle har en styrke, og alle har en svaghed. Vi kan slå alle hold, men vi kan også tabe til alle hold. Der er ikke nogen modstandere, som jeg tænker særligt på, siger Hareide.

De første playoff-kampe bliver spillet fra den 9.-11. november, mens returopgørene spilles fra den 12.-14. november.