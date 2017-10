Holland slog Sverige - men ikke stort nok

Arjen Robben scorede to gange, da Holland slog Sverige. Hollænderne havde brug for en sejr på syv mål for at gå videre. Foto: STRINGER / Scanpix Denmark

Holland slutter som nummer tre i Gruppe A efter en 2-0-sejr over Sverige. Det var dog ikke nok til at erobre andenpladsen, som sikrer playoffkampe.

Trods et nederlag på 2-0 til Holland går Sverige videre til playoffkampene frem mod VM 2018.

Sverige kunne tåle at tabe med seks mål, og derfor var Arjen Robbens to scoringer i første halvleg ikke nok til at ændre nævneværdigt på stillingen i Gruppe A.

Den hollandske landstræner havde luftet muligheden for at slå Sverige med 7-0 inden kampen, og Oranje blæste som forventet til angreb allerede fra kampens indledning.

Efter et kvarters spil fik Holland tilkendt et straffespark, og det tog Bayern München-spilleren Arjen Robben sig af. Han forsøgte at sparke dybt i bolden, og hvad der kunne have været et blæret mål endte med at blive en nervøs omgang. Faktisk var det halvskidt af FCK-målmanden Robin Olsen, at han ikke fik stoppet Robbens slatne afslutning, der sad næsten lige på målmanden.

Herfra fortsatte Holland presset, og fem minutter før pausen slog Robben til igen. Denne gang med markant mere kvalitet i afslutningen.

Den rutinerede hollænder fik bolden serveret på kanten af feltet af Ryan Babel, hvorfra Robben sendte den over i det lange hjørne med et uhyggeligt præcist spark. Denne gang var Robin Olsen chanceløs i målet.

I anden halvleg dominerede Holland både hvad angår boldbesiddelse og afslutninger, men flere mål lykkedes det ikke at få scoret i Amsterdam. Derfor går Sverige videre til playoffkampene trods nederlaget. Her kan Sverige trække Danmark, ligesom det var tilfældet frem mod EM 2016.

De seedede lande

Italien

Kroatien

Schweiz

Danmar

De useedede lande