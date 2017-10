Robben stopper på landsholdet

Arjen Robben scorede tirsdag aften i kampen mod Sverige. Foto: EMMANUEL DUNAND / Scanpix Denmark

Den hollandske spiller Arjen Robben har spillet sin sidste kamp for det hollandske landshold.

33-årige Arjen Robben har meddelt, at han stopper med at spille for Hollands landshold.

Det sker ovenpå skuffelsen over, at Holland missede kvalifikationen til VM i 2018.

Arjen Robben scorede begge Hollands mål i tirsdagens sejr over Sverige i VM-kvalifikationen.

Den rutinerede hollænder scorede først på straffe efter 16 minutter, og dernæst på et flot langskudsmål.

33-årige Robben debuterede på landsholdet tilbage i 2013 og har i mange år været blandt nøglespillerne for Holland - blandt andet ved VM i 2010 og 2014.

I 2010 nåede Holland frem til finalen, som blev tabt med 0-1 til Spanien.

Arjen Robben har spillet 96 landskampe og scoret 37 mål.