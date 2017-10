Selvmål hjælper Portugal til VM på Schweiz' bekostning

Portugals Joao Mario jubler, efter at Johan Djourou fra Schweiz har scoret et selvmål. Foto: JOSE MANUEL RIBEIRO / Scanpix Denmark

Portugal hentede den nødvendige hjemmesejr mod Schweiz og tager førstepladsen i gruppe B.

De forsvarende europamestre fra Portugal er klar til VM i Rusland næste sommer.

Tirsdag aften sikrede Cristiano Ronaldo og co. sig den nødvendige sejr på 2-0 over Schweiz og overtog dermed førstepladsen i gruppe B fra selv samme Schweiz.

Begge nationer slutter på 27 point, men på grund af den klart bedste målscore napper Portugal den direkte billet til Rusland.

Schweiz må altså sande, at man på trods af ni indledende sejre nu må igennem playoffkampe for at komme med til VM. Schweiz er blandt de fire seedede nationer i lodtrækningen til playoffkampene.

Tvunget til sejr forsøgte Portugal at dominere kampen på hjemmebane, men Schweiz forsvarede klogt og havde fin kontrol over begivenhederne.

Det lignede en pauseremis, indtil lidt af en tilfældighed bragte Portugal foran med fem minutter tilbage.

Et indlæg fra venstre skabte postyr inde foran mål, hvor Johan Djourou var så uheldig at sende bolden i eget net.

Portugal tæt på 3-0

Målet betød, at Portugal fik mere plads at angribe fra begyndelsen af anden halvleg, og det passede hjemmeholdet glimrende. Efter 11 minutter gav det bonus i form af scoring til 2-0.

I et gennemspillet angreb brød Bernardo Silva igennem og serverede for André Silva, der ved bageste stolpe ragede bolden til sig og scorede i et næsten tomt mål, efter schweizerne var spillet helt tynde.

Schweiz havde en enkelt stor chance for at reducere, men ellers var det Portugal, der var tæt på 3-0.

Cristiano Ronaldo, der har været den helt afgørende figur i VM-kvalifikationen, spillede en af sine svagere landskampe, og han misbrugte blandt andet en friløber med 12 minutter tilbage.

I samme gruppe sluttede Letland af med en storsejr på 4-0 hjemme mod Andorra, mens Færøerne, der har Lars Olsen som landstræner, tabte med 0-1 ude mod Ungarn på en sen scoring.