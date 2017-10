Suveræn sejr til Danmarks U21-landshold

U21-landsholdet har god grund til at juble. Danmark slog Finland med 5-0. Foto: Bo Amstrup / Scanpix Denmark

Robert Skov scorede hattrick, da U21-landsholdet bankede Finland med 5-0. Danmark har fire sejre i fire kampe.

Det danske U21-landshold i fodbold har fået en forrygende start på kvalifikationen frem mod EM i Italien i 2019.

Tirsdag aften blev Finland banket på eget kunstgræs. Danskerne vandt 5-0 og dermed har vundet de første fire kampe i kvalifikationen og har en målscore på 19-2.

Silkeborg-profilen Robert Skov var farligste mand, da han blev noteret for et hattrick.

Det hører med til de ydmygende sejrscifre, at finnerne blev reduceret til ti mand i første halvleg.

Det begyndte ellers lovende for hjemmeholdet. Kampen var kun få øjeblikke gammel, da finnerne var på spil, men en friløber blev heldigvis for danskerne vekslet til et målspark.

Det skulle være det sidste, man så til finnernes offensiv før slutminutterne.

I stedet begyndte den danske målfest i Helsinki.

Skov afgjorde kampen med frisparksmål

Efter 20 minutter faldt et hjørnespark ned for fødderne af Robert Skov. Han holdt bolden nede, og hans skud fra kanten af feltet sjuttede på den våde plastik og strøg ind i nettet.

Ti minutter senere fik kampen reelt sin afgørelse.

Finlands Mikael Soisalo pådrog sig klodset sit andet gule kort. Sammen med udvisningen fik danskerne frispark på kanten af feltet, og det udnyttede Robert Skov til at blive dobbelt målscorer.

I anden halvleg fik han så sit hattrick, da han kynisk udnyttede en frispilning fra Mikkel Duelund.

Lige efter uret havde rundet en time, kom Duelund så selv på måltavlen, da han drev igennem Finlands felt og sparkede bolden fladt i mål.

Sidste sæsons superligatopscorer, Marcus Ingvartsen, rundede målfesten af, da han gjorde det til 5-0 efter 84 minutter.

Kampen nåede dog at slutte som den begyndte: Med en finsk friløber, der endte med en afslutning uden for målrammen.