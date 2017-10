Syrien må opgive VM-drømmen

En scoring i den forlængede spilletid slukkede Syriens VM-håb. Foto: SAEED KHAN / Scanpix Denmark

37-årige Tim Cahill sendte med to mål Syrien ud i mørket og Australien tættere på VM i fodbold næste år.

Syrien kommer ikke med til VM i fodbold, mens Australien fortsat kan nå sin fjerde VM-deltagelse i træk.

Det står klart, efter at det syriske landshold tirsdag måtte give sig med samlet 2-3 efter to playoffkampe mod Australien.

37-årige Tim Cahill blev matchvinder for australierne i returkampen i Sydney, da han scorede to gange i 2-1-sejren efter forlængelse.

Efter at begge playoffkampe endte 1-1 i ordinær spilletid, skulle tirsdagens kamp ud i forlængelse, og her blev den mangeårige Everton-spiller helten for hjemmeholdet.

Australien er endnu ikke sikret VM-deltagelse, da holdet skal spille yderligere to playoffkampe mod et hold fra kvalifikationen i Nord- og Mellemamerika.

Drømmestart for Syrien

Syrien kom i spidsen i Sydney efter seks minutter, da Omar Al Soma scorede til 1-0 efter et veludført og hurtigt kontraangreb.

Det var samme Omar Al Soma, der udlignede til slutresultatet 1-1 i den første kamp mellem de to lande.

Den kamp blev spillet i Malaysia, da det syriske hold ikke må spille på hjemmebane på grund af krigen i landet.

Australien slog dog hurtigt tilbage, da Tim Cahill udlignede til 1-1 efter 13 minutter.

Den australske anfører headede et perfekt indlæg fra Mathew Leckie i mål.

Australien var dominerende i første halvleg, men kom ikke på tavlen med flere mål.

Billedet var det samme i anden halvleg, dog med den forskel at ingen af holdene formåede at score.

Forlænget spilletid

Med samlet 2-2 skulle de to hold ud i forlænget spilletid, og syrerne kom skidt fra start.

Tidligt i forlængelsen røg gæsternes Mahmoud Al Mawas nemlig ud, da han pådrog sig sit andet gule kort.

Så var der lagt op til fornyet pres mod det syriske mål.

Efter 109 minutter headede Tim Cahill 2-1-scoringen i mål med sit 50. landskampsmål.

En syrisk scoring ville sende gæsterne videre på reglen om flest scorede mål på udebane.

Kort før slutfløjtet ramte Omar Al Soma ydersiden af stolpen på et frispark, men der blev ikke scoret yderligere.

Nu venter to playoffkampe for Australien mod nummer fire i VM-kvalifikationen i Nord- og Mellemamerika.

Den plads indtages i øjeblikket af Panama, men også USA og Honduras kan komme i spil til fjerdepladsen.

Playoffkampene skal spilles i november.