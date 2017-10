Vanvittige jubelscener - dansker vil til VM med Egypten

Dansk-egypteren Alexander Jakobsen håber på at komme med på Egyptens hold til VM, da det er en stor drøm.

Egypten kvalificerede sig søndag aften til VM i Rusland næste år.

Liverpools hurtigløber Mohamed Salah omsatte et straffespark i femte tillægsminut, efter at Congo havde udlignet til 1-1 i det 88. minut.

Dermed er holdet nu fire point foran Uganda med blot én kamp tilbage og er altså sikre på VM.

Og det ser Alexander Jakobsen, som har spillet i Lyngby og FC København som ungdomsspiller og blandt andet i Viborg som senior, frem til. Han har allerede fået en kamp for Egyptens landshold, men har også ungdomslandskampe for Danmark på CV'et. Han er nu at finde i IFK Norrköping i håb om en VM-deltagelse.

- Jeg fokuserer på at gøre det godt. Jeg er helt sikker på, at hvis jeg fortsætter med at gøre det, som jeg gør nu, så har jeg en mulighed. Det er enhver fodboldspillers drøm at komme med til VM, og det er selvfølgelig også min, siger Alexander Jakobsen til TV 2 SPORT, som var helt ekstatisk over det sene mål.

- Hvis jeg skal være ærlig, så stod jeg op og løb rundt, og jeg var totalt glad. Jeg skulle lige falde ned igen bagefter, da straffesparket jo også lige skulle ind i kassen. At han (Mohamed Salah) sparker den så køligt ind foran så mange mennesker, det er stort. Det er ikke alle spillere, som kan gøre det.

Blev kendt som 'mini Ronaldinho'

Som 13-årig imponerede Alexander Jakobsen en hel nation i løbet af få sekunder. På en indhegnet asfaltbane med nedfaldne, visne blade og fodboldmål uden net jonglerede Alexander Jakobsen så elegant, at hele Danmark talte om ham.

Nu kan hele Danmark tale om ham igen, hvis han blive udtaget til VM. Aftenens kamp oplevede han hjemme i stuen, hvor stemningen var helt i top.

- Det var helt fantastisk. Det er noget, Egypten har ventet på i lang tid. Og at der var fuldt stadion igen, hvilket der kun har været to gange på det seneste. At Egypten vinder kampen og kommer til VM er helt fantastisk. Det er virkelig noget, som folk har set frem til, og jeg var totalt glad,

- Stemningen var elektrisk. Egypten er en nation, som er meget passioneret, som går rigtig meget op i fodbold også på de sociale medier, hvor man kan se, at hvis en egyptisk spiller skifter til en anden klub, så stiger det klubhold med en helt masse nye fans.

Egypten er det andet afrikanske hold, som har sikret deltagelsen ved VM, efter at Nigeria lørdag også blev VM-klar.