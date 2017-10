Brøndby ude af Champions League

Stine Larsen fra Brøndby trækker luft ind i kampen mod Lilleström. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Brøndbys kvinder er færdige i Champions League efter samlet nederlag til norske Lilleström.

Det blev en kendsgerning på Brøndby Stadion, hvor hjemmeholdet tabte 1-3 til norske Lilleström i returkampen. Dermed vandt nordmændene også med 3-1 sammenlagt.

Brøndby dominerede i store dele af kampen, men Lilleström var klogere og skarpere på dagen.

Efter den målløse forestilling i det første opgør skulle Brøndby på grund af reglen om udebanemål gerne holde målet rent på hjemmebane, men den plan brast allerede efter syv minutter.

Da scorede udeholdets Marte Berget til 1-0. Knap midtvejs i halvlegen øgede Isabell Bachor til 2-0, og så skulle Brøndby frem og score mindst tre gange for at avancere.

Angriberen Stine Larsen gav Brøndby nyt håb med reduceringen til 1-2 efter en time, men Emilie Haavi punkterede spændingen med målet til 3-1 godt fem minutter senere.

Derfra var træner Per Nielsens tropper aldrig tæt på at levere et comeback.

Større succes havde landsholdsspilleren Pernille Harder, der sammen med den tyske klub Wolfsburg vandt 12-2 over Atlético Madrid fra Spanien. Dermed vandt tyskerne med 15-2 sammenlagt.

I returkampen på hjemmebane blev Harder noteret for to mål og to assister.