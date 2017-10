Dem kan Danmark trække i ny turnering for landshold

Christian Eriksen bragte Danmark på 1-0 i anden halvleg mod Rumænien. Kampen endte dog 1-1. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Det danske fodboldlandshold er havnet i andet lag i UEFAs nye landsholdsinitiativ, Nations League.

De danske fodboldherre er kommet i B-Ligaen i UEFAs nye turnering ’UEFA Nations League’.

Det betyder, at det danske landshold kan komme til at spille mod Østrig, Wales, Rusland, Slovakiet, Sverige, Ukraine, Irland, Bosnien og Herzegovina, Nordirland, Tjekkiet og Tyrkiet.

Turneringen er indført for at afskaffe de mange træningskampe i løbet af en sæson, og kampene skal spilles mellem kvalifikationskampene til EM 2020.

For at sikre at der er noget på spil for landsholdene, så kan man via en god præstation i UEFA Nations League opnå en EM-slutrundeplads via turneringen.

Fire ligaer

Turneringen er inddelt i fire lag. Liga A, B, C, D. Hver liga har fire grupper, der hver tæller tre eller fire hold.

Sådan ser formatet ud grafisk Foto: UEFA.com

Liga A: Tyskland, Portugal, Belgien, Spanien, Frankrig, England, Schweiz, Italien, Polen, Island, Kroatien og Holland.

Liga B: Danmark, Østrig, Wales, Rusland, Slovakiet, Sverige, Ukraine, Irland, Bosnien-Hercegovina, Nordirland, Tjekkiet og Tyrkiet.

Liga C: Ungarn, Rumænien, Skotland, Slovenien, Grækenland, Serbien, Albanien, Norge, Montenegro, Israel, Bulgarien, Finland, Cypern, Estland og Litauen.

Liga D: Azerbaijan, Makedonien, Hviderusland, Georgien, Armenien, Letland, Færøerne, Luxembourg, Kasakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta Andorra, Kosovo, San Marino og Gibraltar.

Vinder man sin gruppe rykker man op. Slutter man sidst i gruppen rykker man ned.

Vinderne af grupperne i Liga A går videre til en form for mesterskabsturnering, hvor de fire ettere fra de fire grupper møder hinanden i en ’Final Four-turnering’.

EM-billetter på spil

I forhold til EM-billetter er der fire på spil i turneringen. Der er ét hold fra hver liga (A, B, C, D), der kan indløse en plads til slutrunden i 2020.

Hvis alle hold i A-ligaen har kvalificeret sig til EM-slutrunden via den gode gamle EM-kvalifikation, så ryger A-pladsen ned til holdene i B-Ligaen, hvor to hold dermed har mulighed for komme med til slutningen via ’Nations League’.

Hvis der er en eller flere pladser i overskud fra B-ligaen går de videre ned til C-ligaen osv.

Der trækkes lod til grupperne i UEFA Nations League den 24. januar 2018.