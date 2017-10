'Den bedste spiller i historien': - Fodbold skylder Messi en VM-titel

- Foto: RODRIGO BUENDIA / Scanpix Denmark

Natten til onsdag afværgede Argentina en gigantisk fiasko, da holdet med en 3-1-sejr i Ecuador spillede sig til VM i Rusland på et hængende hår.

Argentinerne kan i den grad takke superstjernen Lionel Messi for VM-billetten.

Efter et ecuadoriansk føringsmål i første minut var det Messi, som med et hattrick sendte Argentina til VM.

Dermed kunne den argentinske lejr drage et lettelsens suk, og landstræner Jorge Sampaoli var slet ikke i tvivl om, hvem der skulle hædres for det.

- Jeg fortalte holdet: "Messi skylder ikke Argentina en VM-titel. Fodbold skylder Messi en VM-titel". Og vi, Argentina, var i stand til at hjælpe ham til endnu et VM. Og det er sandheden, han er den bedste spiller i historien, og jeg er virkelig begejstret for at have ham på holdet, siger landstræneren ifølge Reuters.

Han er dog stadig bekymret efter en sløj VM-kvalifikation:

- Vi er nødt til at få styr på, at ikke alt skal afhænge af Messi, tilføjer han.

Den stolte fodboldnation har ikke vundet VM siden 1986, hvor Diego Maradona førte Argentina til VM-guldet.

Messi bliver ofte sammenlignet med Maradona, men mange mener, at Messi endnu ikke er oppe på siden af Maradona, fordi Messi endnu ikke har ført landet til en stor triumf.

Den får FC Barcelona-angriberen nu chancen for endnu en gang at jagte, når han sammen med sine argentinske landsholdskammerater drager til Rusland næste sommer.

Selv var den argentinske anfører lettet efter sejren over Ecuador, efter at holdet har været under et massivt pres i VM-kvalifikationen det seneste halve års tid.

- Heldigvis svarede vi hurtigt tilbage, efter at Ecuador scorede, siger Messi til Reuters om udligningen i 11. minut.

Syv minutter senere gjorde Messi det til 2-1, og så var vejen til VM lagt, inden han fuldbyrdede hattricket efter godt en times spil.

- Jeg takker Gud for, at vi nåede vores mål, siger han.

I 2014 nåede Argentina VM-finalen, hvor man dog tabte 0-1 til Tyskland efter forlænget spilletid.