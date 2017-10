FIFA smider land ud af al fodbold efter VM-kvalifikationen

FIFA's logo i Zürich. Foto: ARND WIEGMANN / Scanpix Denmark

Grundet indblanding fra tredjepart har FIFA valgt at suspendere Det Pakistanske Fodboldforbund.

Hverken Pakistans landshold eller nationens fodboldklubber kan længere deltage i international fodbold.

Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) meddeler, at man har suspenderet Det Pakistanske Fodboldforbund og dermed udelukket landet fra alle internationale turneringer. Det skriver Reuters.

Årsagen er, at fodboldforbundets kontorer samt konti er blevet kontrolleret af en administrator ansat af en domstol, og det er ulovligt i henhold til FIFA's regler om sportens uafhængighed.

Udelukkelsen af såvel klubber som landshold træder i kraft omgående.

Det pakistanske fodboldlandshold røg ud af VM-kvalifikationen tilbage i marts, da de tabte til Yemen over to kampe. Efter de havde tabt 1-3 på udebane, formåede de kun at spille 0-0 på hjemmebane.

Yemen blev dog efterfølgende sendt ud med et brag i gruppespillet, hvor de kun formåede at hente en enkelt sejr i otte kampe.

0-0-kampen den 23. marts er den sidste kamp, som Pakistans landshold har spillet.