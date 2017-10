Fortuna Hjørring ryger ud af Champions League

Nenevena Damjanovic og Fortuna Hjørring er færdige i Champions League for i år. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Fortuna Hjørring jagtede det forløsende mål, men det kom aldrig mod italienske Fiorentina.

Danmark er ikke repræsenteret, når kvindernes Champions League rammer ottendedelsfinalerne.

Onsdag aften spillede Fortuna Hjørring således 0-0 hjemme mod italienske Fiorentina, som dermed avancerer med samlet 2-1.

Tidligere onsdag udspillede også Brøndby sin rolle i 16.-delsfinalerne med et samlet nederlag på 1-3 til norske Lilleström.

Efter det knebne nederlag i Firenze skulle Fortuna blot bruge en sejr på 1-0 for at gå videre, men det forløsende mål udeblev.

Nordjyderne dominerede stort igennem det meste af kampen, men italienerne forsvarede kløgtigt og holdt stand.

Fortuna havde klart flest forsøg, men evnen til at ramme inden for målrammen lod meget tilbage at ønske.

Dermed må Fortuna forlade Champions League noget tidligere end i sidste sæson, hvor holdet tabte i kvartfinalen til engelske Manchester City.