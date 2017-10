Messi tryller i skæbnekamp og sender Argentina til VM

Lionel Messi scorede hattrick, da Argentina sikrede sig billet til VM i 2018. Chile misser slutrunden.

Superstjernen Lionel Messi spillede en fabelagtig kamp, da Argentina natten til onsdag sikrede sig en VM-billet med en 3-1-sejr over Ecuador.

Messi scorede alle tre argentinske mål og spillede dermed en altafgørende rolle i den vigtige udesejr i sidste runde i den sydamerikanske kvalifikation.

Inden kampen var alt fortsat åbent i kvalifikationen, og Argentina var pisket til en en sejr i Ecuador. Samtidig var holdet afhængigt af andre resultater, hvis det skulle blive til en direkte billet til VM.

Og resultaterne flaskede sig for argentinerne, hvilket betyder, at Messi og co. ender på tredjepladsen i kvalifikationen.

De fire øverste pladser giver direkte VM-adgang, mens femtepladsen skal spille afgørende playoffkampe mod New Zealand.

Ud over Argentina er Brasilien, Uruguay og Colombia direkte kvalificeret til VM, mens det bliver Peru, der skal spille playoffkampe.

Chile misser VM-slutrunden efter et 0-3-nederlag til Brasilien. Nederlaget betyder, at Chile ender på sjettepladsen i kvalifikationen.

I Argentinas kamp natten til onsdag fik Ecuador en drømmestart, og bragte sig foran efter blot 38 sekunders spil.

Romario Ibarra blev spillet fri på kanten af Argentinas felt efter gode ecuadorianske kombinationer, og han sendte sikkert bolden i kassen.

Den værst tænkelige start for Argentina på udebanen i cirka 2800 meters højde i Quito. Et sted, hvor Argentina ikke havde vundet siden 2001.

Men heldigvis for argentinerne råder de over superstjernen Lionel Messi.

Og det tog Messi mindre end 20 minutter at sende Argentina på sejrskurs.

Først lagde han sikkert bolden under Ecuadors målmand efter oplæg fra Ángel Di María. Og knap ti minutter senere var han på pletten igen, da han fik raget bolden til sig og resolut hamrede den op i målhjørnet til 2-1.

I anden halvleg afgjorde Messi kampen, da han lobbede bolden i mål til 3-1.

Uruguay sikrede sig andenpladsen i den sydamerikanske kvalifikation med en 4-2-sejr hjemme over Bolivia. Colombia bliver nummer fire i gruppen efter 1-1 på udebane mod Peru, der altså indtager femtepladsen.

