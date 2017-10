Modstandere uenige inden VM-skæbnekampe: - Danmark er farlige for alle

Forhåbentlig bliver det Eriksen og Hareide, der griner, når playoff-kampene er forbi. Foto: Martin Sylvest / Scanpix Denmark

Danmark er blevet seedet i lodtrækningen, som finder sted den 17. oktober, og hos de danske modstandere tegner der sig en tendens.

Efter kampene i VM-kvalifikationen tirsdag aften blev det klart, hvilke hold Danmark kunne møde.

Det bliver enten Sverige, Nordirland, Irland eller Grækenland, som danskerne skal møde i de to playoff-kampe, som afgør, om de rød-hvide farver bliver repræsenteret ved VM i Rusland næste år.

Danmark har mange historiske opgør mod Sverige, hvor det blandt andet var svenskerne, som forhindrede en dansk deltagelse ved EM i 2016.

Svensk anfører vil have Kroatien eller Schweiz

Derfor burde svenskerne måske igen håbe på dansk modstand i playoff, men sådan er stemningen ikke alle steder på den anden side af Øresund. Johan Esk, som er sportsskribent på Dagens Nyheter, er ikke sikker på, at det er godt for Sverige, hvis de skal møde Christian Eriksen og co. i to kampe.

- Nu er der kun en lodtrækning tilbage, hvor der er 25 procents chance for at møde Danmark. Men jeg ville kalde det 25 procents risiko. At tabe mod de tre andre ville være tungt, men stadig lidt 'ja, det er, som det er'. Men at tabe mod Danmark vil svige og stikke, skriver Johan Esk.

Efter hvad jeg har forstået, så ønsker Danmark at møde os, da de føler sig fornyet Luwig Augustinsson, svensk landsholdsspiller

- For to år siden fik Sverige kontrol over Eriksen, men nu har han scoret i seks landsholdskampe i træk. En anden ting, jeg ikke kan lide ved Danmark, er, at der er chance for, at vi undervurderer dem. Sverige kunne have haft mere vind i ryggen, efter at Zlatan forsvandt fra holdet.

Kaptajnen på det svenske landshold, Andreas Granqvist, har stor respekt Italien, som han helst ikke vil møde. Det samme gælder for Danmark.

- Jeg vil ikke have Danmark, som går efter revanche. Derfor må det blive Kroatien eller Schweiz, siger Andreas Granqvist til Aftonbladet.

Tidligere FCK'er vil gerne møde Danmark

Det er hans landsholdkammerat på venstreback, Ludwig Augustinsson, ikke helt enig i. Han vil gerne en tur til Parken, hvor han tidligere har haft hjemmebane, da han spillede for FC København.

- Jeg tror, at der er gode chancer for, at vi kommer til VM. Jeg vil gerne møde enten Danmark eller Schweiz. Vi har gjort det før mod Danmark, og jeg kender deres spillere godt. Jeg spiller med Delaney i Bremen, og vi har tænkt på, om der kan komme en ny kamp i mellem os, og det kan være nu, siger Ludwig Augustinsson til fotbollskanalen.

- Efter hvad jeg har forstået, så ønsker Danmark at møde os, da de føler sig fornyet. Det vil være som et derby, og det kunne blive sjovt.

Irland: Danmark skal have en del respekt

Samme stemning er der faktisk i Irland og Nordirland, som Danmark ligeledes har mulighed for at møde.

- EM 92-vinderne er måske dem, som alle de useedede hold ønsker at møde. Dog er det, når de spiller første playoffkamp, over et år siden, at de sidst tabte. Derfor skal de også have en del respekt, skriver Irish Examiner.

- Det er Christian Eriksen, som trækker i trådene på holdet. Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Nicklas Bendtner giver dem også styrke, hvilket gør dem farlige for alle modstandere i kampene i november, skriver irske RTE.

Seneste opgør mellem Danmark og Irland var en venskabskamp i 2007, hvor Danmark på hjemmebane i Århus tabte 0-4.

Spillerne fra Irland frygter ikke danskerne eller de afgørende kampe.

- Vi ved, at vi kan slå alle, og det har vi vist før. Vi trives med store kampe, så der er ikke rigtig nogen, som vi ikke vil møde, siger Shane Duffy til Irish News.

Sidst Danmark mødte Nordirland var i kvalifikationen til EM i 2008. Danmark kom ikke med, hvilket blandt andet skyldtes blot ét point i to kampe mod Nordirland.

Grækerne vil have Danmark

Det store græske medie Sport24 har lagt en afstemning ud på sin hjemmeside, hvor grækerne har kunne stemme på, hvem de helst så som kommende modstander i playoffkampene.

Her vil 62 procent gerne møde Danmark, imens 15 procent vil møde Schweiz, 12 procent til Kroatien og 11 procent vil møde Italien.

Flere steder på de græske medier kan man også læse, at de nævner Christian Eriksen som den helt store nøgle hos Danmark.

Flere steder er det beskrevet, at 'Danmark er et hold med dygtige offensive spillere, men det er Christian Eriksens Danmark'.