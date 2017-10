Præsident indfører helligdag efter overraskende VM-plads

Panama-spillerne var lykkelige efter sejren over Costa Rica. Foto: RODRIGO ARANGUA / Scanpix Denmark

Succesen for Panamas landshold får nu betydning for resten af landets befolkning.

Tirsdag den 10. oktober er en speciel dag for Panamas befolkning.

Det var her, at deres landshold for første gang kvalificerede sig til en VM-slutrunde i fodbold. Men dagen efter 2-1 sejren over Costa Rica står til at blive lige så speciel.

Panama havde stor opbakning fra tilskuerpladserne til kampen mod Costa Rica. Foto: ALEJANDRO BOLIVAR / Scanpix Denmark

Landets præsident har nemlig valgt at gøre det til en national helligdag.

Det vil ifølge præsidenten betyde, at både offentligt og private ansatte ikke behøver at tage på arbejde, mens skolerne også vil holde lukket.

- Folkets råb har være hørt. I morgen (onsdag, red.) vil være en national helligdag, skrev han tirsdag aften på Twitter, da VM-billetten var en realitet.

Desuden lagde han et billede op af sig selv, der underskrev helligdagsaftalen med ordene 'I fortjener det'.

Decretos firmados, ustedes se lo merecen, Viva la sele, Viva Panama!!!! pic.twitter.com/kmyW7GkWHp — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) October 11, 2017

Utilfredshed med mål

Det er ikke kun Panamas overraskende VM-billet, der har præget overskrifterne efter kampen.

Også Panamas scoring til 1-1 i kampen har skabt stor virak. Udligningen skete efter et hjørnespark til Panama, hvor dommeren efter noget klumbspil dømte, at bolden havde været over stregen. Selv om tv-billederne viste noget andet.

Da der ikke bruges mållinjeteknologi i kampene i det nordamerikanske fodboldforbund, CONCACAF, var der ikke noget at gøre for de utilfredse costaricanske spillere. De kunne dog trøste sig selv med, at de allerede var sikret en plads ved næste års VM.

Målet fik større betydning for USA, der endte med at blive sorteper i kvalifikationen. Med et amerikansk nederlag til Trinidad & Tobago samt sejre til Honduras og Panama bliver slutrunden i Rusland uden USA. For første gang i tre årtier.

Det ser ikke ud til at kunne laves om, uanset hvor mange beviser de måtte finde for, at bolden ikke var over stregen.

- Så vidt jeg er informeret, kan det ikke laves om. Beslutningen fra dommeren er endegyldig, sagde pressemanden fra det amerikanske fodboldforbund, Michael Kammarman . efter kampen.

Den amerikanske landstræner, Bruce Arena , har heller ikke nogen intentioner om at skulle kvalificere sig på en ikke-sportslig grund. Han mener, at hans landshold kun kan bebrejde dem selv.

- Der er ingen undskyldninger. Vi fejlede. Vi skulle have gået fra banen med mindst et point.

- Vi burde ikke skulle blive hjemme, når der spilles VM, og det tager jeg skylden for.

Mexico, Costa Rica og Panama er direkte kvalificeret til VM, mens Honduras skal møde Australien i en kamp om en VM-plads.