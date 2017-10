Silkeborg afværger pokalfadæse mod 2.divisionshold efter straffe

Silkeborgs træner Peter Sørensen havde god grund til at være bekymret i løbet af kampen mod HIK. Foto: Frank Cilius / Scanpix Denmark

Silkeborg er klar til ottendedelsfinalen i DBU Pokalen efter sejr på 7-6 over 2. divisionsholdet HIK.

Superligaholdet fra Silkeborg er blandt de sidste 16 hold i DBU Pokalen.

Onsdag sejrede holdet i tredje rundes sidste hængeparti med 7-6 efter straffesparkskonkurrence over HIK fra 2. division. Det holdt dog hårdt for Silkeborg.

Efter lidt over en halv time kom HIK foran ved Carl Lange, der sparkede bolden ind højt i målet til jubel i Gentofte efter et indlæg fra højre side.

Samme Lange havde syv minutter efter pausen en kæmpe chance for at udbygge føringen, men helt fri få meter fra mål sendte han bolden snert forbi opstanderen.

Istedet svarede Silkeborg igen mod to mål midt i anden halvleg, og derefter lignede det, at Superligaholdet skulle vinde kampen.

Men fire minutter før slutfløjt udlignede Andreas Smed til 2-2. Dermed skulle kampen ud i forlænget spilletid.

Her var det igen Carl Lange, der satte Silkeborg under pres, da han scorede til 3-2 efter 99 minutter på i en situation, hvor Silkeborgs målmand, Peter Friis Jensen, ikke så for godt ud.

Først i det sidste minut af den forlængede spilletid, lykkedes det for gæsternes Jeppe Gertsen at få udlignet til 3-3 på et hovedstød.

Derfor skulle kampen afgøres i straffesparkkonkurrence, og her viste Silkeborg mere koldblodighed end værterne.

Silkeborg scorede på fire ud af fem forsøg, mens HIK kun scorede på tre straffespark.

Med sejren er Silkeborg klar til ottendedelsfinalen i pokalturneringen, hvor de møder Lyngby.