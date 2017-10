AGF hædrer klublegende med egen plads

John Stampe får en plads opkaldt efter sig foran Ceres Park i Aarhus. Foto: PALLE HEDEMANN / Scanpix

Den tidligere AGF-spiller John Stampe, som døde i 2012, hædres med sin egen plads i Aarhus.

Klublegenden og kamprekordholderen i AGF, John Stampe, bliver mandag hyldet med sin egen plads.

Således bliver John Stampes Plads indviet foran Ceres Park, og AGF-spillerne vil være iført en speciel-designet trøje inden superligakampen hjemme mod Lyngby.

Pladsen har indtil nu ikke haft et navn, men fra mandag aften hedder den John Stampes Plads - opkaldt efter den afdøde anfører, der spillede 444 kampe, hvilket er klubrekord i AGF.

Aarhus Kommune markerer navngivningen af pladsen mandag klokken 17, hvor vejskiltet også vil blive præsenteret.

Ved ceremonien vil John Stampes familie være til stede, det samme vil tidligere holdkammerater til AGF-ikonet.

- Vi er taknemmelige for, at kommunen på denne måde er med til at hædre en af de helt store i AGF's historie.

- Vi har længe haft et ønske om at opkalde denne plads efter John Stampe, så det er fantastisk, at det nu går i opfyldelse, siger AGF-bestyrelsesformand Lars Fournais til klubbens hjemmeside.

John Stampe bliver også hyldet to timer efter navngivningen, når AGF løber på banen mod Lyngby iført en specialdesignet spilletrøje, der ærer John Stampe.

Trøjen er blevet til i et samarbejde mellem AGF og Hummel.

- Vi vil gerne fejre fodboldens legender, og AGF er en klub med mange store personligheder, der har sat et stort aftryk på og uden for banen.

- Valget er så faldet på John Stampe, hvilket er meget velfortjent, og vi er glade for at kunne bidrage til at hylde denne store spiller fra AGF, siger Morten Lund, marketing manager i Hummel.

John Stampe fik debut for AGF i 1977. Han var anfører på det hold, der vandt DM-guld i 1986.

I alt nåede han 444 kampe for AGF, inden han indstillede sin aktive karriere i 1991. Stampe døde af kræft - 55 år gammel i sommeren 2012.