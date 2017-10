Chilensk stjerne fortryder sit stop på landsholdet

Arturo Vidal har alligevel ikke tænkt sig at stoppe på Chiles landshold. Foto: MARIO RUIZ / Scanpix Denmark

Arturo Vidal stopper alligevel ikke med at spille for Chiles fodboldlandshold, som han tidligere har varslet.

Den chilenske fodboldstjerne kom med den modsatte melding, efter at Chile natten til onsdag dansk tid skuffende missede kvalifikationen til næste års VM i Rusland.

Det blev en realitet efter et 0-3-nederlag på udebane til Brasilien.

- Tak for alt, knægte, og alle disse år sammen, skrev den 30-årige Bayern München-spiller onsdag på Twitter.

Nu har piben fået en anden lyd, og det glæder nok mange chilenske fodboldfans.

- Det er hårdt. Men det er ikke afslutningen på noget. Det er ikke afslutningen på en generation, eller et hold eller vores drømme.

- Vi har meget at kæmpe for, meget at give og meget glæde foran os, skriver Vidal på Twitter.

- Det er en svær tid, og vi vil se, hvem der er stærkest. Chile er et hold af krigere, og jeg er stolt af at være på holdet. Jeg vil ikke forlade dem.

- Vi vil sammen kæmpe til det sidste. Hver gang jeg bliver udtaget, vil jeg være til rådighed for mit landshold - vores landshold, lyder det fra Vidal.

I 2015 og 2016 var Vidal med til at føre Chile til tops i Copa America.

Chile smed en god position i den sydamerikanske VM-kvalifikation væk i løbet af efteråret.

I september tabte Chile 0-3 hjemme til Paraguay og 0-1 ude til Bolivia, og med nederlaget til Brasilien i denne uge var det, der på et tidspunkt lignede en sikker VM-billet, tabt.

Chile endte på sjettepladsen - akkurat uden for det gode selskab.

Mens Vidal fortsætter, har Chiles landstræner, Juan Antonio Pizzi, trukket sig.