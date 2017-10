- Det er farceagtigt og grotesk, siger Silkeborg-direktør

Silkeborgs træner Peter Sørensen risikerer en ny tur til HIK. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Straffesparkskonkurrencen mellem HIK og superligaklubben Silkeborg IF kan ende med at skulle spilles om.

Som om straffesparkskonkurrencen i onsdagens pokalkamp mellem HIK og Silkeborg IF ikke var spændende nok, så fortsætter dramaet nu på skrivebordet.

For selvom Silkeborg kunne juble over en 7-6-sejr efter straffespark, så kan den jyske Superliga-klub ikke vide sig sikker på avancement i pokalturneringen.

Som TV 2 SPORT tidligere kunne fortælle, har HIK nemlig indsendt en klage over forløbet.

Den klage skal nu behandles af Fodboldens Disciplinærinstans, og der er tre mulige udfald, fortæller turneringschef i Divisionsforneningen, Peter Ebbesen.

- Der er jo ingen fortilfælde i sådan en sag, men normalt er der tre muligheder. Kampen kan spilles om i fuld længde, man kan spille kampen om fra det øjeblik, der er sket en fejl – altså fra straffesparkskonkurrencens begyndelse - og så kan man også vælge at stadfæste, det der er sket.

Forkert straffesparksmetode bag klage

Grunden til, at 2. divisionsklubben HIK har indgivet en klage, er, at straffesparkskonkurrence blev forkert udført.

Onsdagens drama fra de 11 meter blev nemlig udført efter den nye ABBA-metode. HIK åbnede med det første forsøg, og så blev de to hold bedt om at afvikle to spark ad gangen. Den såkaldte ABBA-model, som er et forslag, UEFA og FIFA forsøger at få indført. Og som allerede er blevet indført i de lavere engelske rækker.

Og det er en fejl ifølge turneringsreglerne fra DBU.

Paragraf 5.6 i Propositioner for DBU Pokalen: 'Dommeren foretager lodtrækning, og anføreren, fra det hold der vinder lodtrækningen, vælger, om holdet vil sparke først eller sidst. Straffesparkene udføres skiftevis af en spiller fra hvert hold.'

- Det er helt korrekt, at der har været eksekveret en forkert straffesparkskonkurrence. Det kan jeg bekræfte, fortæller Peter Ebbesen.

Silkeborg-direktør forventer ikke ny kamp

Som vindere af kampen står Silkeborg IF i øjeblikket til at møde Lyngby BK i næste runde af pokalturneringen, og det forventer klubbens direktør ikke, der bliver ændret på.

- Jeg kan ikke få øje på, at nogen af holdene havde fordel af det her. Det er farceagtigt og grotesk, og jeg har svært ved at se, at DBU vil ændre det her. Skulle de komme frem til et andet resultat, så må det være at spille hele kampen om.

- Det vil jo være en farce, at vi skulle proppe vores Superliga-spillere i en bus og køre til HIK bare for at sparke straffespark, lyder det fra Kent Madsen til TV 2 SPORT.

Nu er det så Fodboldens Disciplinærinstans der skal tage stilling til klagen fra HIK og vurdere, om Silkeborg skal rejse de 305 kilometer til Gentofte for en ny straffesparkskonkurrence.

- Jeg ved, at der altid er et ønske om at behandle klager som disse hurtigst muligt. Men der er ingen deadline for, hvornår en afgørelse skal være faldet, fortæller turneringschef hos Divisionsforeningen Peter Ebbesen.

4. runde kampen i pokalturneringen mellem Silkeborg IF og Lyngby BK er programsat til den 25. oktober.