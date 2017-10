FIFA-præsident vil indføre videodommere efter 'spøgelsesmål'

Panama-spillerne kunne juble efter VM-billetten var sikret. Foto: RODRIGO ARANGUA / Scanpix Denmark

FIFA-præsident, Gianni Infantino, vil have indført videodommere i kølvandet på Panama, der sikrede sig VM-deltagelse på et mål, der aldrig var der.

Der var vild jubel, da Panama natten til onsdag sikrede sig deres første kvalifikation til VM-slutrunden nogensinde.

Den mellemamerikanske nation slog Costa Rica med 2-1 og sendte dermed USA ud i mørket. Uden mulighed for at kvalificere til VM-slutrunden i Rusland. Men scoringen til 1-1 skulle aldrig have talt.

For selvom der var klumpspil, og bolden dansede tæt på målstregen, så krydsede læderet aldrig den hvide mållinje.

Alligevel fik kampens dommer i samarbejde med sine assistenter fejlagtigt dømt 'spøgelsesmålet' til trods for store protester fra de costaricanske spillere. Det får nu FIFA-præsident Gianni Infantino, til at blande sig i debatten om videodommere i fodbold.

- Det her viser, at det er tid til at få indført videodommere, fortæller italienske Infantino på et pressemøde i Lyon forud for kvindernes VM i 2019.

- Når VM-deltagelser bliver afgjort på dommerfejl, som selvfølgelig kan ske, fordi dommere bare er mennesker, skal vi skride ind. Efter to sekunder kan hele verden se, at bolden ikke var inde. Den eneste, der ikke ser det, er dommeren.

Sejren til Panama betyder, at USA ikke længere kan nå VM-slutrunden i Rusland næste sommer. Og står det til FIFA-præsidenten, så skal der hurtigst muligt videodommere i alle internationale turneringer og kvalifikationer.

- Vi er klar til at gøre brug af videodommere. Beslutningen er ikke taget endnu, men samtlige tests og forsøg har ikke givet nogen negative resultater.

- Hver gang videodommere er blevet benyttet, har de enten rettet dommerfejl eller bekræftet, at dommeren har ret, fortæller Infantino.

Den helt store anke mod videodommere i fodbolden er frygten for konstante afbrydelser og for mange rettelser af almindelige dommerskøn. Men det behøver fodboldfans ikke at frygte for.

- Det er ikke meningen, at videodommere skal ændre små detaljer i spillet. De skal udelukkende være der for at forhindre store fejl.

Videodommere er tidligere blevet testet i forbindelse med Confederations Cup. Og Gianni Infantino afviser ikke, at videodommere kan blive en del af det kommende VM i Rusland.