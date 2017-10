Læge tager skylden for Serie A-anførers dopingsag

Napolis Allan i duel med Beneventos Fabio Lucioni Foto: CIRO DE LUCA / Scanpix Denmark

Beneventos Fabio Lucioni er fældet for at have brugt et ulovligt stof og forventes udelukket i op til fire år.

Beneventos klublæge tager skylden for, at fodboldspilleren blev testet positiv i en dopingprøve i september.

Lucioni, der er anfører for den italienske Serie A-klub Benevento, har ifølge dopingprøven benyttet det ulovlige stof clostebol.

Det er samme stof, som den norske skiløber Therese Johaug er udelukket for.

22. september oplyste Det Italienske Antidoping Agentur (Nado), at Lucioni afgav en positiv prøve efter Beneventos 0-1-nederlag til Torino 10. september.

Beneventos læge Walter Giorgione kom onsdag med sin forklaring i en høring i Rom.

På mødet indrømmede lægen at have givet Lucioni en spray, som skulle få et sår til at hele hurtigere. Sprayen indeholdt det forbudte stof clostebol.

Lægen insisterede på, at sprayen tilhørte ham personligt og derfor ikke var tilgængelig for Beneventos stab eller spillere.

Det vurderes, at straffen sandsynligvis vil føre til udelukkelse for Lucioni, som allerede er midlertidigt suspenderet.

Ifølge italienske medier risikerer den 30-årige stopper at få en karantæne fra fodbolden imellem et og fire år.

Lucioni har siden 2014 spillet i Benevento, som holder til i Campania-regionen 50 kilometer nordøst for Napoli.

I denne sæson er klubben rykket op fra Serie B. Holdet har tabt alle sine syv første kampe i Serie A og sluppet 18 mål ind undervejs.