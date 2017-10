Rafael van der Vaart hentet af ambulance efter bold i hovedet

Rafael van der Vaart har været langt væk fra startopstillingen i FCM i denne sæson. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Rafael van der Vaart udgik til torsdagens FCM-træning med en skade efter at være ramt i hovedet af en bold.

Hollænderen Rafael van der Vaart kom galt afsted til torsdagens træning i Ikast, da FC Midtjylland-spilleren fik en bold i hovedet under åbent spil.

- Det var en uheldig situation, hvor bolden ramte ham i hovedet fra kort afstand, siger FCM-træner Jess Thorup til klubbens hjemmeside.

Efterfølgende var den 34-årige midtbanespiller svær at få kontakt til, og trænerteamet tog de nødvendige forholdsregler.

- Vi tog ingen risiko. Derfor tilkaldte vi en ambulance og sendte Rafael ind for at blive tjekket for at være på den sikre side, siger Jess Thorup.

Episoden kommer kun lidt over en uge efter, at Simon Kroon fik en hjernerystelse i en intern træningskamp.

- Det er heldigvis sjældent, at vi har denne type hovedskader. Uheldigvis har vi været ramt af to på kort tid, siger Jess Thorup.

- I forhold til Simon Kroon er han så småt ved at komme sig. Men vi har respekt for denne type skader, så vi går forsigtigt til værks, siger træneren.

Fredag aften tager Sønderjyske imod FCM i Superligaen.