Scorede fra midten mod Brøndby: - Vi havde snakket om det på forhånd

Brøndbys kvinder røg onsdag ud af Champions League, da de tabte 1-3 til Lillestrøm - blandt andet på et mål fra midten af norske Emilie Haavi.

Et drømmemål var onsdag aften med til at sende Brøndbys kvinder ud af Champions League.

De danske mestre tabte 1-3 på Brøndby Stadion mod norske Lillestrøm, hvilket også blev det samlede resultat over to kampe. Og særligt kampens sidste scoring løb med opmærksomheden, da angriberen Emilie Haavi efter en times spil scorede et flot mål fra midten af banen.

En scoring, der ikke var helt tilfældig, viser det sig nu.

- Jeg havde snakket med målmandstræneren (Bente Nordby, red.) på forhånd om, at deres målmand ofte står ganske langt ude, så hun opfordrede mig lidt til at se efter den mulighed. Og da den så kom, måtte jeg jo gribe den, siger Emilie Haavi til NRK.

- Det var ret godt. Det var mit første mål i år, så det var en stor lettelse, siger Haavi, der også repræsenterer det norske landshold, hvor hun har spillet 63 kampe og scoret 15 mål.

Også Fortuna Hjørring måtte onsdag aften vinke farvel til det europæiske eventyr, da de spillede 0-0 hjemme mod italienske Fiorentina og dermed tabte 1-2 samlet.

Resultaterne betyder, at Danmark nu ikke længere har hold tilbage i Champions League. Det er første gang i turneringens historie, at der ikke er nogen danske hold med i ottendedelsfinalerne.

Til gengæld er der masser af dansk succes i de europæiske klubber, hvor Pernille Harder, Katrine Veje, Simone Boye, Sanne Troelsgaard, Line Røddik, Mie Leth Jans, Janni Arndt, Maja Kildemoes, Nicoline Sørensen og Johanna Rasmussen fortsat er med i turneringen for deres respektive klubber.

De første ottendedelsfinaler bliver spillet den 8.-9. november, mens returopgørene spilles den 15.-16. november.