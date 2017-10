Silkeborgs pokalsejr forløb ikke efter reglerne

Silkeborgs med cheftræner Peter Sørensen i spidsen vandt pokalkampen mod HIK. Men det forløb ikke helt efter reglerne. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Straffesparkskonkurrencen mellem Silkeborg og HIK blev afgjort på en fejlagtig måde. HIK har indgivet protest.

Straffesparkskonkurrencen i onsdagens pokalkamp mellem HIK og Silkeborg blev afviklet forkert.

Det bekræfter Divisionsforeningens turneringschef, Peter Ebbesen, over for TV3 Sport.

I stedet for at lade de to hold afvikle et straffespark ad gangen, valgte dommer Peter Munck Larsen en anden løsning.

Efter at HIK havde åbnet med det første forsøg, så blev de to hold bedt om at afvikle to spark ad gangen.

- Fejlen ligger hos dommeren, og det har han også rapporteret til os efterfølgende. Vi har indberettet fejlen til parterne, siger Peter Ebbesen til TV3 Sport.

HIK har indsendt en klage med håb om at få ændret kampens udfald. Det oplyser klubbens formand, Lone Falsig Hansen, til TV 2 SPORT.

- Principielt burde dommeren jo have styr på reglerne, og det går jo så op for ham efterfølgende, at det har han ikke haft. Det er selvfølgelig uheldigt.

- Man kunne godt se, at spillerne var forvirret over situationen, og selvfølgelig påvirker det her kampens udfald i en vis udstrækning.

Silkeborgs superligahold trak sig sejrrigt ud af opgøret mod HIK fra 2. division. Stillingen var 2-2 efter 90 minutter, og de to hold scorede yderligere en enkelt gang hver i den forlængede spilletid.

Med sejren er Silkeborg indtil videre klar til ottendedelsfinalerne i pokalturneringen, hvor Lyngby venter.