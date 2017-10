Skotland fyrer træner efter VM-skuffelse

Gordon Strachan formåede ikke at få Skotland kvalificeret til VM. Foto: JURE MAKOVEC / Scanpix Denmark

Gordon Strachan er efter fem år færdig som landstræner for Skotland, der for femte gang i træk misser et VM.

Ligesom mange af sine forgængere lykkedes det heller ikke Gordon Strachan at føre Skotland til VM.

Efter fem år som landstræner stopper 60-årige Strachan som landstræner for skotterne, der for femte gang i træk siden 1998 missede kvalifikationen til en VM-slutrunde.

Bestyrelsen i Det Skotske Fodboldforbund har besluttet, at nye kræfter skal til.

Landsholdet indledte kvalifikationen til næste års VM i Rusland med blot fire point i de første fire gruppekampe.

Sidenhen fik Strachan og hans spillere rejst sig, og søndag aften var Skotland tæt på at sikre sig en andenplads i kvalifikationsgruppe F efter England.

Skotterne førte 1-0 ude mod Slovenien, men måtte i sidste ende nøjes med 2-2. Dermed mistede holdet muligheden for at få to playoffkampe, der kunne have udløst kvalifikation til VM.

Gordon Strachan havde sin storhedstid i 1980'erne og 1990'erne som midtbanespiller hos Manchester United og Leeds.

Som træner har han blandt andet stået i spidsen for Coventry, Southampton og Celtic.