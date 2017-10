Toft giver én spiller topkarakter i VM-kvalifikationen

Christian Eriksen blev dansk topscorer i VM-kvalifikationen. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Her er en bedømmelse af spillerne efter Danmarks ti kampe er færdigspillet i gruppen.

Det var en VM-kvalifikation, der startede så underligt humpende med blandt andet choknederlaget til Montenegro i Parken.

Herefter var der kun få, der troede, at landsholdet og Åge Hareide kunne rejse sig og spille med om en plads i VM-slutrunden. Men der blev løftet i flok - og nu nærmer to playoff-kampe sig.

Karakterbogen er altså nedfældet efter seks sejre, to uafgjorte og to nederlag. Fra september 2016 til oktober 2017.

KASPER SCHMEICHEL 4

Han blev aldrig rigtig sat på prøve i sine syv VM-kvalifikationskampe - han måtte skadet melde fra til tre. Han kunne ikke lastes for scoringer imod Danmark og har hele vejen vist sin dedikation, som er særlig og smittende. En eminent foregangsmand. En vinder. Han skaber på én gang ro og vildskab. Lidt dum brokkeadvarsel i Polen.

KARAKTERSKALAEN 6 - HØJ KLASSE 5 - KLASSE 4 - OVER MIDDEL 3 - MIDDEL 2 - UNDER MIDDEL 1 - IKKE SÅ GODT 0 - DUMPET

HENRIK DALSGAARD 4

Alene på hans efterår har det været opmuntrende. Peter Ankersen var skadet det meste af kvalifikationen, så blev Jens Stryger prøvet, men skulle så igennem et sideskift. Og Dalsgaard har ikke alene udnyttet chancen, han har lagt på i hver eneste kamp. Hurtighed, timing og god omgang med bolden. Flot assist til Eriksen i Montenegro. Førstevalget på den plads.

SIMON KJÆR 4

Ikke mange troede på Simon Kjær som et oplagt valg med anførerbindet. Heller ikke jeg. Men den tvivl er slugt. Han har virkelig trådt i karakter og er blevet en synlig leder. Hans duelspil har haft klasse. Han havde fuldstændig krammet på en verdensstjerne som Lewandowski i Parken. Han er blevet fundamentet på det danske landsholdet, firemandsforsvaret passer ham langt bedre end at være den ene i en triodefensiv.

ANDREAS BJELLAND 4

Et sjovt valg, da hans konkurrenter spiller i højere kvalificerede ligaer. Men uanset Brentford, så passer Bjelland bedst til Kjær - og det er vigtigt. De havde naturligt nok lidt afstemningsproblemer i starten, men det er fortid. Bjelland har det venstreben, som gør opspillet mere varieret. God boldomgang, overblik og en usædvanlig ro.

RIZA DURMISI 3

Har været plaget af en baglårsskade gennem det meste af kvalifikationen. Men i min optik det rigtige valg på venstrebacken. Alene på grund af venstrebenet. Han er hurtig, ivrig og med vilje fremad, hvilket er gået lidt ud over defensiven. Den er dog blevet bedre. Men bekymrende med det baglår.

ANDREAS CHRISTENSEN 3

Han har fundet plads hos Chelsea - respekt. Og han finder fast plads på landsholdet, når tiden kommer. Fem kvalifikationskampe og kun en sejr. Ikke kun hans skyld, absolut ikke. Men dog involveret ret tydeligt i 0-1 målet mod Montenegro i Parken. Der er dog så meget kvalitet i den knægt, at han kom stærkt tilbage og hamrer på Hareides dør.

JANNIK VESTERGAARD 3

Han er bestået trods en tynd omgang i Polen, hvor han var med i et par polske mål. Blandt andet begik han straffesparket. Han er foretrukket oftest i tremandsforsvaret, men ingen tvivl om, at han er fremtiden (sammen med AC). Han har kvaliteter langs jorden, som sjældent ses hos så lang en central forsvarsspiller.

JENS STRYGER LARSEN 2

Meningen var, at han skulle afløse Peter Ankersen som højre back. Det gjorde han mod Kazakhstan i Parken. Han blev så venstre back på trods af, han er højrebenet. Han fightede sig til pæne kampe, men blev overmatchet af det manglende venstreben. Stryger vil blive i truppen, men nok ikke på den uvante plads.

THOMAS DELANEY 4

Han fik en underlig start i kval-turneringen. Hoppede ind mod slutningen i de to første og løb meget, men det var lidt vildt i de næste. Han fik ikke udnyttet sin store energi passende. Det påvirkede ham måske. Men så kom forvandlingen. Med oplæg til et mål mod Kasakhstan i Parken, scoring med halv skulder, halv pande mod Polen og så tre træffere mod Armenien. Hans løb fra felt-til-felt blev Delaneysk, og hans evne til at dukke op på de rigtige steder i både defensiven og offensiven fungerede. Lidt mere slinger i de to seneste landskampe, men han var vigtig i arbejdet bag og rundt om Eriksen.

WILLIAM KVIST 4

Hareide har her en kaptajn uden at være anfører. Han er stærk til at finde balancen på holdets rygrad, mestrer at temposkifte og har fået mere skub i sit spil, hvor det før kunne blive meget runddans og baglæns. Når den danske offensiv er i aktion, er Kvists betydning ekstra stor. Det er ham, der skal holde øje med defensiven. Han spillede 9 af de 10 kval-kampe, og det viser hans betydning for holdet. En af dem Hareide snakker meget med.

CHRISTIAN ERIKSEN 6

Christian Eriksen har været den helt store fornøjelse for det danske landshold i kvalifikationen. Foto: Martin Sylvest / Scanpix Denmark

Jeg placerer pegefingeren på 6-tallet. Fordi Eriksen har europæisk topklasse og har vist det gennem kvalifikationen. Hans betydning er tydelig. Selvfølgelig først og fremmest for hans præstationer, men også for den respekt modstanderne har for hans klasse. Det gør meget, hvis det kan udnyttes, for det danske hold, og det ødelægger meget for de andre. Han har scoret i de seneste seks kampe, han har lavet syv af de danske kval-mål, og han har spillet samtlige minutter i de ti kampe. Fordi han kan, og fordi han nyder det. Fodbold, fodbold, fodbold. Og vi andre nyder det. Og landsholdet nyder godt af det. Klasse - ganske enkelt.

YUSSUF POULSEN 3

Han har så meget energi og så meget iver. Ind imellem er det blevet til begåede straffespark, assist og en enkelt scoring nede i Polen. Men det kan synes lidt for ivrigt nogle gange, og så er det som om noget af kontrollen mindskes. Er brugt på højrekanten, men der er noget central angriber i ham. Det synes de i hvert fald i RB Leipzig.

NICOLAI JØRGENSEN 3

Jeg savner stadig hans absolutte landsholdsgennembrud. Også på baggrund af det han viste i sin første sæson i det hollandske. Han falder for ofte ud i kampene. Men hurtigheden og dribleevnen kan gøre ham til en fast mand igen efter skadespausen her mod slutningen. Han scorede mod Kasakhstan og Polen i de to overbevisende sejre. Et godt match til Cornelius.

ANDREAS CORNELIUS 3

Han bliver en vigtig mand i Hareides spilkoncept. Både i playoff-kampene og forhåbentlig i slutrunden. For Cornelius har international fysik. De kan spille op på ham, han vinder mange dueller og kan skubbe bolden af (til Eriksen for eksempel). Og han giver i fod-, albue- og hovedhøjde. I kvalen vandt han den centrale angriberpost. Dolberg og Bendtner er i venteposition.

PIONE SISTO 3

Han blev indskiftet i starten, men så kom han med fra start i de fire sidste kampe inden playoff. Og det er blevet sprælsk, for fødderne går som trommestikker. Han dribler måske lige en gang eller to for meget, hvor bolden kunne slippes for at holde tempo, men det er udfordrende og har givet offensiven en ekstra dimension. Spændende.

VIKTOR FISCHER 2

Viktor Fischer er gledet ud af startopstillingen siden starten af kvalifikationen. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Hareide-favorit fra begyndelsen. Han og Pierre-Emile Højbjerg var to, der fik snor. Og han startede med det, jeg kaldte et gennembrud mod Armenien i Parken. Stor iver, arbejdede for holdet - og for sig selv. Men så gik luften ud. Han kom ikke i spil i Middlesbrough - heller ikke på landsholdet. Han er nu tilbage i truppen efter skiftet til Mainz 05, og vil så gerne. Men hvor bliver der plads?

ÅGE HAREIDE 4

Han har som spillerne udviklet sig i samspillet. Ny træner, nye ansigter, nyt spilkoncept og nye forventninger. Det tog lidt tid. Naturligt nok. Skuffelsen mod Montenegro i Parken tog hårdt på alle - også danske fodboldfans. Men så blev der idéudviklet og ændret på nogle vitale punkter. Spillet blev mere simpelt, og konceptet blev mere synligt. Spillerne var glade for den forandring. Og de er glade for landstræneren. For hans humør er smittende, han skaber (spille)glæde, han har skabt en vinder-attitude. Roser til at Hareide var så omstillingsparat og har skabt en positivitet med landsholdet, der ikke har tabt i 11 måneder og 9 kampe. Og nu er playoff-parate.

Ovenstående er de spillere, der har været mest i Åge Hareides fold. To er blevet helt væk: Pierre-Emile Højbjerg og Martin Braithwaite. Andre banker på - og er brugt på det seneste: Lasse Schöne, Nicklas Bendtner og Kasper Dolberg som de mest aktuelle.