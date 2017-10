Australsk anfører under mistanke for sponsoreret jubelscene

Tim Cahill risikerer at blive undersøgt af Fifa på grund af en jubelscene i en VM-kvalifikationskamp mod Syrien. Foto: DAVID GRAY / Scanpix Denmark

Australiens anfører, Tim Cahill, mistænkes for at have lavet en sponsoreret jubelscene i kampen mod Syrien.

Tim Cahill er en populær herre i Australien, efter han med sit mål i den forlængede spilletid i tirsdagens kamp mod Syrien var kraftigt medvirkende til, at australierne vandt kampen 2-1 og nu er ét skridt nærmere VM.

Og det afgørende mål har da også fået en del opmærksomhed i dagene efter kampen, men det er ikke på grund af den sportslige betydning. Tim Cahill og den efterfølgende jubelscene er efterfølgende blevet mistænkt for at være sponsoreret - ligesom danske Nicklas Bendtner var det ved EM i 2012.

Angriberen, der i øvrigt også havde scoret australiernes første mål i kampen, fejrede først målet med holdkammeraterne, inden han lavede et 'T' med sine hænder. En bevægelse, der altså tolkes som en sponsoreret jubelscene i flere internationale medier.

Tim Cahill may face Fifa investigation for 'sponsored' goal celebration. By @mike_hytner https://t.co/3ZUU4wxiIO — Guardian sport (@guardian_sport) October 13, 2017

Rejseselskabet Trip A Deal var efterfølgende på de sociale medier, hvor de spurgte deres følgere, om nogen havde lagt mærke til hans jublescene.

- Fangede du, at vores nye ambassadør Tim Cahill lavede Trip A Deal-T'et, da han scorede det afgørende mål i aftes? Tillykke, Tim, skrev rejseselskabet på Instagram ifølge Sky Sports.

Opslaget er senere blevet fjernet, men inden det kom så vidt, nåede Tim Cahill selv at besvare opslaget med otte emojis - heriblandt en fodbold og et fly.

Det samme rejseselskab er også sponsor for Tim Cahills klub, Melbourne City, hvor logoet er bag på klubbens shorts.

Sky Sports skriver, at talsmand fra Fifa fortæller, at det internationale fodboldforbund altid kigger rapporterne igennem fra alle kampe. Hvis noget kræver yderligere opmærksomhed, vil forbundet melde det ud.

I Fifas regelsæt er der dog ikke noget specifikt, der siger, at man ikke må reklamere for en sponsor med sine hænder. Men der står blandt andet, at man ikke bruge sin beklædning til at reklamere.

Tilbage ved EM i 2012 måtte Nicklas Bendtner til lommerne for at overskride netop denne regel, da han efter udligningen til resultatet 2-2 i kampen mod Portugal efterfølgende løftede op i trøjen og viste sine underbukser med teksten "Paddy Power".

Paddy Power er en britisk bookmaker, og den danske angriber fik efterfølgende en bøde på 750.000 kroner og én spilledags karantæne.

Australien møder Honduras i to playoffkampe om at komme med til VM i 2018.