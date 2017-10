FC Köln lider sæsonens syvende nederlag i overtiden

Det kører ikke for FC Köln i denne sæson. Foto: WOLFGANG RATTAY / Scanpix Denmark

FC Köln var tæt på et point mere i Bundesligaen, men smed det hele i overtiden og led syvende liganederlag.

Den traditionsrige bundesligaklub FC Köln fik en iskold og drivvåd karklud i ansigtet fredag aften i Stuttgart.

Ved stillingen 1-1 scorede Stuttgart i hjemmekampen i det 94. minut, og dermed vandt Stuttgart 2-1 over bundproppen.

FC Köln led dermed sæsonens syvende nederlag i otte opgør og ligger solidt på sidstepladsen med et enkelt point.

Frederik Sørensen fik et gult kort efter lidt over en halv time, og i det 38. minut gik det galt for gæsterne, da Anastasios Donis bragte Stuttgart foran 1-0.

Simon Terodde fandt med en flot pasning Donis, der trak ind i Kölns felt og i karambolage med Frederik Sørensen fik scoret.

Danskeren balancerede på kanten af endnu et kort i situationen, da han skubbede den græske angriber inde i feltet, men Frederik Sørensen slap med, at Köln indkasserede en scoring.

Köln-træner Peter Stöger handlede i pausen og satte den særdeles rutinerede angriber Claudio Pizarro på banen i et offensivt forsøg.

39-årige Pizarro skrev for nylig kontrakt med Köln for resten af sæsonen, efter at hans aftale i Werder Bremen var udløbet.

Det var dog Dominique Heintz, der brillerede i stedet efter 77 minutter, da forsvarsspilleren havde bevæget sig med frem.

Heintz modtog bolden få meter fra feltet, og han bragede den op i venstre målhjørne og udlignede for Köln.

Det lignede dermed et point til Stögers tropper, men Köln-forsvaret lod Chadrac Akolo drible rundt i feltet i overtiden, og angriberens flade afslutning snød både forsvar og Köln-keeper Timo Horn.