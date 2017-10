Arsenal indkasserer sent nederlag til Watford

Troy Deeney scorede for Watford. Foto: PAUL CHILDS / Scanpix Denmark

Arsenal førte med 1-0 ude mod Watford, men måtte alligevel se sig slået i Premier League-opgøret.

Efter to Premier League-sejre i træk kom Arsenal igen ned på jorden. Ude mod Watford måtte London-klubben se sig slået med 1-2 efter at have været foran indtil 71. minut.

Nederlaget betyder, at Arsenal mister terræn i forhold til flere at topholdene.

Med 13 point for otte kampe har Arsenal på sjettepladsen ni point op til førerholdet, Manchester City.

Watford fortsætter sin fremragende sæsonstart, hvor det blot er blevet til et nederlag. Holdet ligger på fjerdepladsen med 15 point.

Arsenal dominerede kampens første del, men baseret på kampens sidste 20 minutter kunne man ikke indvende så meget mod hjemmesejren.

London-klubben burde dog have afgjort kampen til egen fordel, inden det kom så vidt.

På en aften hvor Arsenals offensive esser ikke kunne finde vej til netmaskerne, kom den tyske midterforsvarer Per Mertesacker i stedet på måltavlen.

Seks minutter før pausen smaskede han med panden et hjørnesparksindlæg fra Granit Xhaka i nettet til 1-0.

I anden halvleg havde Alex Iwobi og Mesut Özil store chancer i fri position for at øge, men i stedet slog Watford til på et tidspunkt, hvor hjemmeholdet ikke skabte meget i jagten på udligning.

Der skulle da også et noget tyndt straffespark til, før Watford kom tilbage med 20 minutter tilbage.

Richarlison faldt ganske let i feltet, men dommeren vurderede, at Héctor Bellerín begik en forseelse og pegede derfor på 11-meter-pletten. Herfra eksekverede Troy Deeney i sikker stil.

Det var første gang i fem Premier League-kampe, at Arsenal lod et mål slippe ind.

Målet gav Watford mod på mere, og otte minutter før var det tæt på at udløse endnu et mål.

Etienne Capoue skød på mål og ramte Per Mertesacker, så bolden ændrede retning og ramte den ene opstander.

Sejrsmålet faldt i det 90. minut, da Tom Cleverley sendte bolden op i nettaget, da der var dømt skydetelt i Arsenals straffesparksfelt.