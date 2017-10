Bendtner netter på ny for suveræne Rosenborg

Nicklas Bendtner scorede igen for Rosenborg. Arkivbillede. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Nicklas Bendtner scorede sit 15. sæsonmål, da Rosenborg vandt en klar sejr nord for polarcirklen.

Den norske storklub Rosenborg nyder fortsat godt af strømmen af mål fra Nicklas Bendtners fødder og pande.

Landsholdsangriberen slog til for 15. gang i denne sæson, da han på akrobatisk vis headede et indlæg i nettet til 2-0 på udebane mod Tromsø nord for polarcirklen.

Rosenborg endte med at vinde opgøret med 3-0 i overlegen stil.

Det var et indlæg fra Anders Trondsen kort inde i anden halvleg, der var forløberen for Bendtners fuldtræffer.

Danskeren var ganske udækket foran Tromsø-kassen, men måtte slå en mindre knude på sig selv for at ekspedere bolden i mål. Han har nu scoret i ni ud af de seneste 11 ligakampe.

Med målet udbyggede Bendtner den føring, som Rosenborg havde haft siden kampens femte minut.

Samuel Adegbenro gav holdet fra Trondheim en perfekt start ved at score til 1-0.

Kort efter Bendtners scoring blev det også til 3-0 ved Pål André Helland, og dermed var tingene sat på plads for Rosenborg, der også havde Mike Jensen og Jacob Rasmussen med fra start.

Rosenborg stormer mod endnu et norsk mesterskab, og med fem kampe igen har danskerklubben et forspring på 12 point ned til nærmeste forfølger, Sarpsborg, der har spillet en kamp færre.