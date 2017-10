Juventus taber for første gang i sæsonen

Ciro Immobile scorede to gange mod Juventus for Lazio. Foto: ALESSANDRO DI MARCO / Scanpix Denmark

Juventus satte point til i toppen af Serie A, da Lazio var på besøg og snuppede en 2-1-sejr i Torino.

Juventus skuffede gevaldigt hjemme i Torino, da det lørdag blev til sæsonens første nederlag i Serie A.

Lazio gæstede og tog hjem med en 2-1-sejr, der betyder, at Juventus satte point til i topstriden.

Med sejren nåede Lazio op på 19 point ligesom Juventus, der efter otte kampe ligger på tredjepladsen.

Inter har ligeledes 19 point på andenpladsen, mens Napoli for syv kampe topper med 21 point.

Napoli gæster senere lørdag AS Roma, mens Inter søndag spiller lokalopgør mod AC Milan.

Juventus kom ellers bedst i gang i opgøret, og efter 24 minutter var der skydetelt i Lazios forvar.

Først var det Sami Khedira, der resolut trykkede af, og da Lazio-målmand Thomas Strakosha kun halvklarede, sprang bolden ud i det lille felt.

Her stod Douglas Costa klar, og brasilianeren helflugtede bolden i mål med et ordentlig brag og bragte Juventus foran 1-0.

Juventus gik til pausen foran, og det lignede en sikker kurs mod en hjemmesejr, men Lazio havde ikke tænkt sig at lægge sig ned uden kamp.

Blot to minutter efter pausen slog gæsterne til.

Luis Alberto lagde bolden for fødderne af Ciro Immobile, der sikkert passerede Juventus-målmand Gianluigi Buffon med en flad afslutning og udlignede til 1-1.

Så duftede Lazio mere succes, og i det 54. minut var Immobile alene igennem og blev fældet af Buffon. Dommeren dømte straffespark, og Immobile sparkede selv.

Han bragte Lazio foran 2-1 og nåede dermed op på sin sæsonscoring nummer 11, hvilket gør ham til topscorer i Serie A foran Paulo Dybala.

Langt inde i kampens overtid havde Dybala så muligheden for at score og sikre det ene point, men argentineren misbrugte et straffespark, og Juventus måtte se sig besejret.