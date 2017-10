Målløse Dolberg brænder straffespark i storsejr

Kasper Dolberg blev skiftet ind og brændte et straffespark, da Ajax trods alt slog Sparta stort.

Ajax kunne lørdag juble over en storsejr på 4-0 hjemme over Sparta fra Rotterdam med den tidligere Brøndby-spiller Frederik Holst.

Men den unge dansker Kasper Dolberg gik formentlig alligevel i omklædningsrummet med en dårlig smag i munden.

Dolberg, der oplevede et stort gennembrud i sidste sæson, har endnu ikke scoret i denne sæson, og derfor har han da også måttet tage plads på bænken på det seneste.

Lørdag aften blev han skiftet ind til de sidste 22 minutter, og kort før tid blev han sat til at sparke et straffespark for at få sat gang i målscoringen. Men Sparta-keeperen snuppede det svage forsøg fra Dolberg.

To selvmål satte Ajax i gang. Lasse Schöne sparkede hjørnesparket, der førte til det første af dem.

Med sejren har Ajax 16 point for otte kampe på andenpladsen, hvilket er to færre end førerholdet, PSV, der har spillet en kamp mindre.