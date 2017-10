Matchvinder Eriksen får ros - lukker munden på Guardiola

Christian Eriksen bliver tiljublet af Dele Alli efter sin scoring. Foto: ANDY RAIN / Scanpix Denmark

Christian Eriksen får ros efter sin matchvinderrolle i Premier League-kampen mod Bournemouth, hvor han af flere bliver kåret som kampens spiller.

Før Tottenhams kamp lørdag eftermiddag havde London-klubben endnu ikke fået en sejr på Wembley, men det ændrede danske Christian Eriksen på.

Danskeren brød nemlig igennem og bragte London-klubben foran mod Bournemouth, og da der ikke blev scoret flere mål, blev han også matchvinder.

Efter kampen høstede han roser fra blandt andet The Independent.

- Eriksen har med stor afstand været Tottenhams bedste støtte til Harry Kane igennem hans gyldne periode, hvor han har scoret to mål i to kampe i landskampspausen. Endnu én her betyder, at han nu har fire mål i fem kampe for klubben og landet, skriver

Guardiola med 'respektløs' udtalelse

Hos Express kobler de Eriksens gode kamp sammen med en udtalelse fra Manchester City-træner Pep Guardiolas tidligere på ugen. Her kaldte spanieren London-klubben for 'The Harry Kane Team' med henvisning til, at angriberen var altdominerende i klubben.

Den kommentar fik Tottenhams træner, Mauricio Pochettino, til at kalde sin spanske kollega for respektløs.

- Det rørte ikke mig, men sandheden er, at det var meget respektløst over for mange mennesker, sagde han.

Kane var dog ualmindeligt anonym i lørdagens sejr, hvor Eriksens soloaktion var kampens store højdepunkt - og med til at lukke munden på Guardiola.

- Nu kan Tottenhams træner, Mauricio Pochettino, bevise, at Spurs ikke altid kun sætter deres lid til Kanes fænomenale målscoring i kampen for at følge de to Manchester-klubben i toppen af Premier League, skriver de.

Kåres som kampens spiller

På Tottenhams officielle Twitter-profil fører danskeren en afstemning, hvor Hugo Lloris, Jan Vertonghen og Harry Winks også er nomineret til kampens bedste spiller.

Who was your Man of the Match this afternoon? #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 14, 2017

På selvsamme Twitter-profil får kampens målscorer også æren af at sende en hilsen til de over to millioner følgere.

- Hej gutter, Eriksen her. Jeg er glad for sejren og de tre point. Jeg håber, I nød det. Vi ses på tirsdag, siger han og hentynder til midtugens Champions League-kamp mod Real Madrid i den spanske hovedstad.

Hos fodboldstatistiksiden WhoScored har han også høstet karakteren 8, hvilket gør ham til banens bedste.

Også hos Daily Mail scorer han kampens højeste karakter i Spurs' første sejr på Wembley - en af mange, hvis det står til Eriksen.

A post shared by Christian Eriksen (@chriseriksen8) on Oct 14, 2017 at 12:01pm PDT

- Den første af mange sejre på Wembley, skriver han på sin Instagram.

Eriksen sparkede Tottenham op på en tredjeplads i Premier League.