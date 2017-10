Napoli vinder topkamp mod Roma

Napoli slår Roma med 1-0. Foto: ALESSANDRO BIANCHI / Scanpix Denmark

Napoli er fem point foran forfølgerne i Serie A efter lørdagens 1-0-sejr ude over AS Roma.

Napoli har fart på i Serie A, og lørdag aften tog den syditalienske klub yderligere afstand på førstepladsen i rækken.

En smal udesejr på 1-0 over AS Roma betyder, at Napoli topper ligaen med maksimum 24 point.

Inter, Juventus og Lazio følger efter, og alle hold har 19 point.

Inter har dog spillet en kamp færre end de øvrige, da klubben søndag møder lokalrivalerne fra AC Milan.

Napolis sejrsmål blev scoret efter 20 minutter, da Lorenzo Insigne opsnappede bolden i Romas felt og sikkert passerede Roma-keeper Alisson.

Der blev ikke scoret mere i opgøret, og Napoli kunne fejre sejren på en dag, hvor Juventus led sit første nederlag i denne sæson.

Det skete på hjemmebane, hvor Juventus tabte 1-2 til Lazio i et opgør, hvor Paulo Dybala misbrugte et straffespark langt inde i overtiden.