Nicolai Jørgensen er tilbage – men ikke på fuldt blus

Giovanni van Bronckhorst fortæller, at han vil passe på med at bringe Nicolai Jørgensen i spil for hurtigt, da han har været ude i lang tid.

Du kan se Feyenoord mod Zwolle på TV 2 SPORT og TV 2 Play fra klokken 20.40.

Feyenoords angreb får et dansk boost, når de lørdag aften får besøg af Zwolle på hjemmebane.

Nicolai Jørgensen er nemlig tilbage i truppen og klar til kamp, efter han i sidste måned måtte udgå med en skade. Giovanni van Bronckhorst, cheftræner for Feyenoord, fortæller dog, at de vil passe på med at bringe ham i spil for tidligt.

- Han er klar igen. Han var tilbage i førsteholdstruppen i sidste uge, hvor han var med i en gang 11 mod 11. Han har mulighed for at spille, men ikke i 90 minutter, siger hollænderen til Feyenoords hjemmeside.

- Han har været ude i lang tid, så vi skal bygge ham langsomt op igen.

Anden skade i sæsonen

Den danske landsholdsspiller satte kurs mod omklædningsrummet efter bare 21 minutter, da Rotterdam-klubben i september vandt 4-2 over Heracles i Æresdivisionen.

Det var anden gang i denne sæson, at 26-årige Nicolai Jørgensen udgik af en Feyenoord-kamp med en skade. Første gang var mod Willem II den 27. august, hvor den danske målsluger havde problemer med en vabel.

Feyenoord er inden lørdagens kamp nummer to i Æresdivisionen, tre point efter PSV Eindhoven.

Nicolai Jørgensen har kun scoret et mål ligamål indtil videre i denne sæson.