Ronaldo redder Real Madrid fra pointtab med sent mål

Cristiano Ronaldo var Real Madrids redningsmand. Foto: SERGIO PEREZ / Scanpix Denmark

Cristiano Ronaldo scorede sejrsmålet, da Real Madrid på udebane vandt knebent over Getafe.

Den forsvarende spanske mester og Champions League-vinder, Real Madrid, hentede lørdag tre vigtige point i den spanske tabel, men det holdt hårdt, før Madrid-rivalen Getafe var nedkæmpet.

Det trak nemlig op til et nyt dyrebart Real-pointtab, men superstjernen Cristiano Ronaldo ville det anderledes og scorede sejrsmålet til 2-1 med fem minutter tilbage.

Sejren sender Real op på andenpladsen med 17 point for otte kampe, hvilket er fire færre end FC Barcelona, der spiller sin kamp i ottende spillerunde ude mod Atlético Madrid sent lørdag.

Real Madrid havde stor overvægt i spil og chancer, men der skulle gå næsten en halvleg, inden dominansen gav afkast på måltavlen.

Den franske forward Karim Benzema opsnappede en dårlig Getafe-clearing og stormede mod mål, hvor han udplacerede keeper Vicente Guaita.

Getafe lagde sig dog ikke bare ned mod Madrid-storebroren, men gik optimistisk til værks.

Ti minutter efter pausen gav det overraskende udligning, da Jorge Molina bugserede et indlæg fra højre side i mål.

I den resterende del forsøgte Real Madrid at lægge pres på hjemmeholdet, men Getafe forsvarede sig godt og lod sjældent favoritten komme til oplagte tilbud.

Med 18 minutter tilbage havde Cristiano Ronaldo bolden i mål efter et frispark, men dommeren vurderede, at der forinden var begået et frispark i feltet. Alligevel skulle portugiseren blive Real-helt.

Kampen var netop gået ind i sine sidste fem minutter, da Ronaldo på den rette side af offside blev spillet fri i højre side af feltet. Han lod bolden hoppe en enkelt gang, før han resolut sparkede den ind i fjerneste side af målet til 2-1.

Getafe havde en fin mulighed i kampens overtid, men chancen for at skabe en overraskelse blev forpasset.

Tidligere lørdag måtte danskerklubben Sevilla se sig slået med 0-1 ude mod Athletic Bilbao.

Landsholdsanfører Simon Kjær spillede hele kampen i det centrale forsvar, men han blev skadet dybt inde i tillægstiden. Skadens omfang er uvist.

Også Michael Krohn-Dehli kom i aktion, da han blev skiftet ind midtvejs i første halvleg.

Sevilla dumper ned som nummer tre med 16 point for otte kampe, men flere hold kan glide forbi i weekendens spillerunde.