Simon Kjær hjulpet fra banen i Sevilla-nederlag

Simon Kjær og Sevilla tabte 0-1 til Athletic Bilbao. Foto: PHIL NOBLE / Scanpix Denmark

Sevilla-spilleren Simon Kjærs højre skinneben skal undersøges nærmere efter en uheldig aktion i kampen mellem Sevilla og Athletic Bilbao.

Nederlaget på 0-1 til Sevilla mod Athletic Bilbao gjorde endnu mere ondt på danske Sevilla-forsvarsspiller, Simon Kjær.

I det sjette minut af dommerens tillægstid gik den danske landsholdsanfører ind i en tackling og landede uheldigt. Det gav en vrid i danskerens højre skinneben.

Kort efter blæste kampens dommer, Iglesias Villanueva, i sin fløjte for sidste gang, og her blev Kjær straks flankeret af Sevillas medicinske stab, der tilså og støttede ham fra banen.

Status på den 28-årige landsholdsspiller er endnu uvis. På pressemødet efter kampen sagde Sevillas-træner Eduardo Berizzo, at danskeren slag skulle undersøges nærmere, men at det ifølge den medicinske stab drejer sig om hans højre skinneben.

TV 2 SPORT har været i kontakt med Kjærs medierådgiver, Lars Hendel, der ikke har hørt noget fra Kjær endnu.

Danmark spiller playoff i november

Både Sevilla og det danske landshold skal nu krydse fingre for, at Kjær er ok.

I forvejen er lørdagens nederlag til Bilbao dårligt nyt for den andalusiske klub, der risikerer at miste sin andenplads her i weekenden, når både Valencia, Atletico Madrid, Real Madrid og Real Betis kan gå forbi dem.

Også holdets bærende midtbanespiller Steven N'Zonzi forstuvede sin ankel i slutningen af første halvleg og blev erstattet af danske Michael Krohn-Dehli.

Den potentielle skade til Kjær er også dårlig timing for det danske landshold, der i næste måned skal spille to afgørende playoff-kampe om en VM-billet.

Playoff går i gang den 9. november.