Tottenham-træner langer ud efter Guardiola: - Respektløst

Pep Guardiola forstår ikke helt kritikken fra Tottenhams manager, Mauricio Pochettino. Foto: NEIL HALL / Scanpix Denmark

Trænerne i Tottenham og Manchester City har indledt en krig på ord, inden Premier League genoptages lørdag.

Josep Guardiola har gennem det meste af sin trænerkarriere været urørlig, men det er Tottenhams manager ligeglad med.

Mauricio Pochettino kalder slet og ret sin kollega i Manchester City for respektløs, efter at Guardiola har kaldt Tottenham for "The Harry Kane Team".

- Det rørte ikke mig, men sandheden er, at det var meget respektløst over for mange mennesker.

- Det er svært at forstå, for han (Guardiola, red.) var en del af en stor succes i FC Barcelona med Lionel Messi på toppen.

- Jeg har aldrig kaldt det The Messi Team. Jeg har sagt Barcelona eller Pep Guardiola, sagde Mauricio Pochettino fredag ifølge AFP.

Guardiola udtalte i landsholdspausen:

- Vi så igen, at The Harry Kane Team hver gang scorer to eller tre mål.

Udtalelsen var henvendt til Tottenhams seneste sejr i Premier League, hvor Harry Kane scorede to gange i 4-0-sejren over Huddersfield.

Kane har scoret 11 gange i sine seks seneste kampe for Londonklubben, og han er klubbens helt store profil i øjeblikket.

Manchester City vandt senest over Chelsea og topper Premier League med 19 point ligesom Manchester United.

Ifølge Pochettino kan Guardiolas udtalelser hænge sammen med sejren over Chelsea.

- Når det er spændende efter en fantastisk sejr over Chelsea, så kan han (Guardiola, red.) nogle gange have svært ved at forblive en gentleman, siger Pochettino.

Guardiola afviser

Han spillede som aktiv i Espanyol, mens Guardiola tørnede ud for FC Barcelona, og Tottenham-træneren har ikke talt med Guardiola efter udtalelsen.

- Han har ikke ringet til mig. Måske ringer han til mig, og jeg er helt sikker på, at jeg så besvarer opkaldet, siger Pochettino.

Senere fredag forholdte Guardiola sig dog til kritikken.

- Jeg har aldrig været respektløs over for mine kolleger. Da jeg snakkede om Harry Kane-holdet var det fordi, Harry Kane scorer en masse mål. Jeg ved udmærket godt, at Tottenham ikke kun er Harry Kane.

- I sidste sæson var jeg den, der roste Tottenham mest, tror jeg. Tottenham er et af de bedst spillende hold, så det skuffer mig meget, at han har sagt det. Jeg respekterer højt, hvad Tottenham har præsteret de senest to-tre år.

- Måske skulle jeg have sagt Pochettinos hold, da jeg sagde Harry Kane-holdet, men jeg tror Mauricio har begået en fejl. Jeg har aldrig været respektløs i min karriere, siger Guardiola ifølge AFP.

Manchester City tager lørdag imod Stoke i ligaen, mens Tottenham tager imod Bournemouth.