United-defensiv sikrer point i derby mod Liverpool

David De Gea var Manchester Uniteds helt store redningsmand. Foto: PHIL NOBLE / Scanpix Denmark

For syvende gang i denne sæson holdt Manchester United målet rent, da holdet fik 0-0 i Liverpool.

Manchester Uniteds defensiv fortsætter med at imponere i den engelske Premier League.

Med 0-0 i storkampen mod Liverpool har United holdt målet rent i syv ud af otte kampe i den hjemlige liga, og samtidig fastholder José Mourinhos tropper forspringet på syv point til de gamle rivaler fra Anfield.

Kampen formede sig som endnu en demonstration af Mourinhos foretrukne kampplan i udekampene mod stærke modstandere.

Med stort set hele holdet placeret i egen defensiv kom United primært for at få det ene point, og taktikken blev belønnet med en chancefattig kamp.

Liverpool havde klar overvægt i boldbesiddelse, men det lykkedes i lange perioder for Manchester Uniteds talstærke forsvar at tage brodden af hjemmeholdets anstrengelser.

Kun én gang i de første 45 minutter var United i problemer, da Roberto Firmino slap fri i venstre side på kanten af offside.

Hans indlæg blev styret mod mål af Joel Matip, men David De Gea holdt bolden ude af målet med en imponerende fodparade.

I stedet var det Manchester United, der burde have bragt sig i front mod slutningen af halvlegen.

Efter kvikt kombinationsspil på kanten af straffesparksfeltet befandt Romelu Lukaku sig pludselig i fri position foran Liverpools mål.

Men den store belgier fik ikke placeret sin afslutning ordentligt, og Simon Mignolet kunne parere kuglen ud af farezonen.

Liverpool skruede yderligere op for tempoet efter sidebyttet, hvor Uniteds straffesparksfelt til tider blev sat under belejring.

Emre Can fik den største mulighed efter ti minutter, da han flugtede en vanskelig medløbsbold over De Geas mål.

Hjemmeholdet kan ikke beskyldes for ikke at forsøge, men trods tung dominans var det svært at trænge igennem Uniteds forsvarskæde, og til sidst fusede kampen en smule ud.

0-0 er en gentagelse af det tilsvarende opgør i sidste sæson. Manchester United har med resultatet 20 point efter otte kampe - syv point flere end Liverpool.